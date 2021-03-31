اليوم السابع
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إحالة متهمين للمفتى لقتلهما طالب وإصابة 3 آخرين لسرقتهم بالإكراه فى الدقهلية

الأربعاء، 31 مارس 2021 02:07 م
إحالة متهمين للمفتى لقتلهما طالب وإصابة 3 آخرين لسرقتهم بالإكراه فى الدقهلية حبس - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب

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قضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية، برئاسة المستشار حسن الباهى رئيس محكمة، بإحالة أوراق شابين إلى فضيلة المفتى لاستطلاع رأيه فى إعدامهما بعد تورطهما فى قتل طالب ثانوى، وإصابة 3 من زملائه، بعد أن هجما عليهم لسرقتهم تحت تهديد السلاح، فى ليلة رأس السنة الميلادية، وسرقة تليفوناتهم المحمولة بناحية قسم ثان المنصورة.

وأمرت المحكمة، بإحالة أوراق كل من متهم 30 سنة عاطل، مقيم بمساكن مشعل دائرة قسم أول المنصورة، والسابق اتهامه فى قضيتى بلطجة وسرقة، وآخر 23 سنة عاطل، مقيم قرية العزبة دائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية، وذلك فى القضية رقم 1470 لسنة 2021 جنايات قسم ثان المنصورة، والمقيدة برقم 200 لسنة 2021 كلى جنوب المنصورة.

وكانت قد توصلت التحقيقات، أن المتهمين قتلا المجنى عليه 17 سنة طالب بالصف الثانى الثانوى، بخنجر ومطواة، واعتديا على المجنى عليه، بدائرة قسم ثان محافظة الدقهلية فى 1/1/2021، أسفل كوبرى السكة الحديد بالمنصورة.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة من بعض الأهالى بحدوث مشاجرة ووقوع متوفى ومصابين أسفل كوبرى القطار بمنطقة «الهابى لاند» بدائرة القسم، وبالانتقال المباحث بقيادة المقدم محمد مطر، رئيس مباحث القسم، تبين وجود 4 طلاب بمدرسة الملك الكامل الثانوية بنين بالمنصورة، جميعهم مصابون بجروح طعنية، أحدهم لفظ أنفاسه الأخيرة.

وعثر على المجنى عليه 17 سنة طالب، مصابا بجرح طعنى بالصدر من الناحية اليسرى وآخر بالرقبة من الناحية اليمنى، بالإضافة إلى إصابات 3 من زملائه.


الدقهلية

جنايات المنصورة

مشاجرة بالأسلحة البيضاء

سرقة بالاكراه

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