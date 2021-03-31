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أ ش أ : وزيرة خارجية السودان: أثيوبيا تراوغ لكسب الوقت لإكمال عملية الملء الثانى لسد النهضة

الأربعاء، 31 مارس 2021 11:39 م
أ ش أ : وزيرة خارجية السودان: أثيوبيا تراوغ لكسب الوقت لإكمال عملية الملء الثانى لسد النهضة مريم الصادق المهدى
أ ش أ

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قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدى، إن السودان لجأ للآلية الرباعية للوساطة في مفاوضات سد النهضة، بعد أن علم أن أثيوبيا تراوغ لكسب الوقت لإكمال عملية الملء الثاني للسد، وهو ما لا يجب التهاون معه والسكوت عليه، وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الأربعاء، أن المهدى التقت مع دونالد بوث، المبعوث الأمريكي الخاص للسودان وجنوب السودان، حيث م بحث القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها دعم الولايات المتحدة للسودان والحكومة الانتقالية للنهوض بالبلاد خاصة بعد خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
 
وثمنت وزيرة الخارجية جهود الولايات المتحدة الأمريكية ووقوفها إلى جانب السودان في القضايا الآنية الملحة، حيث بحث اللقاء تطورات الأوضاع في قضية سد النهضة التي تشغل السودان ومصر وأثيوبيا.
 
ودعت الوزيرة، الولايات المتحدة للانخراط في تفاوض بناء يلزم الطرف الأثيوبي بعدم الملء دون موافقة الأطراف المعنية، لأن تصرفات الجانب الأثيوبي الأحادية زعزعت الثقة المتبادلة بين البلدين.
 
من جهته، أكد المبعوث الخاص للسودان وجنوب السودان على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم ومرضي لجميع الأطراف في قضية سد النهضة، مؤكدا اهتمام الولايات المتحدة بأمن واستقرار الدول الثلاث والقرن الأفريقي.
 
وأوضح أن الولايات المتحدة يمكن أن تقدم الدعم الفني اللازم للملف للخروج من هذه الأزمة بمواقف مرضية لجميع الأطراف.

السودان

سد النهضة

اثيوبيا

مصر

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