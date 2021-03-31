اليوم السابع
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أنشطة مكثفة لفاعليات التدريب الجوى المشترك المصرى السودانى (نسور النيل - 2)

الأربعاء، 31 مارس 2021 03:55 م
أنشطة مكثفة لفاعليات التدريب الجوى المشترك المصرى السودانى (نسور النيل - 2) نسور النيل – 2
كتب زكى القاضى

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فى إطار تنفيذ فعاليات التدريب الجوى المشترك (نسور النيل – 2)، والذى تجرى فعالياته حاليًا بقاعدة مروى الجوية بجمهورية السودان الشقيقة بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والسودانية وعناصر من قوات الصاعقة لكلا البلدين.
 
لتدريب-الجوى-المشترك-المصرى-السودانى-(نسور-النيل---2)-(1)
 
نفذت القوات المشاركة بالتدريب عدد من الأنشطة التدريبة المكثفة بدأت مراحلها الأولى بإجراءات التلقين وأسلوب تنظيم التعاون لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات لإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية، فضلاً على تنفيذ العديد من الطلعات المشتركة لمهاجمة الأهداف المعادية وحماية الأهداف الحيوية بمشاركة مجموعة من المقاتلات المتعددة المهام.
 
لتدريب-الجوى-المشترك-المصرى-السودانى-(نسور-النيل---2)-(2)
 
كما واصلت عناصر قوات الصاعقة لكلا الجانبين التدريب على أعمال الاقتحام وعمليات الإخفاء والتمويه لتنفيذ العمليات الخاصة وتنفيذ عدة رمايات من أوضاع الرمى المختلفة.
 
لتدريب-الجوى-المشترك-المصرى-السودانى-(نسور-النيل---2)-(3)
 
كما تفقد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية القوات المشاركة فى التدريب، واستمع لعرض لملخص مراحل التدريب وقام بمتابعة سير الطلعات الجوية وأعمال التدريب بالجو، وأشاد بما لمسه من تناغم واضح فى الآداء بين القوات المشاركة من الجانبين.
 
لتدريب-الجوى-المشترك-المصرى-السودانى-(نسور-النيل---2)-(4)
 
ويهدف التدريب إلى تحقيق أقصى إستفاده ممكنة للعناصر المشاركة فى التخطيط والتنفيذ لإدارة العمليات الجوية وقياس مدى جاهزية وإستعداد القوات لتنفيذ عمليات مشتركة على الأهداف المختلفة.

نسور النيل ٢

الجيش المصرى

مصر والسودان

القوات الجويه

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