اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 مارس 2021 07:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. البورى يتراوح بين 32-48 جنيها للكيلو

الثلاثاء، 30 مارس 2021 06:00 ص
أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. البورى يتراوح بين 32-48 جنيها للكيلو أسماك - أرشيفية
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد سوق السمك الجملة، بالعبور استقرارا لجميع الأصناف اليوم الثلاثاء 30-3-2021، وفقا لما أعلنت عنه شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة، 
واستقر سعر البلطي المزارع 1 بين 21-23 جنيها للكيلو، و البلطي المزارع 2.بين 19-20  جنيها للكيلو، و تراوح سعر البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، و الفيليه البلطي بيت 30 - 110  جنيها للكيلو. 
 
بينما استقرت أسعار  البورى 1 لتتراوح  بين 40-48 جنيها للكيلو ، و أسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، تراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها ، وتراوح أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو ، و سعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو ، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو.
 
وسجل البربون " 2 " 30-38 جنيها للكيلو، سعر البربون " 1 " ل40-48 جنيها للكيلو ،السمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، سعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو. 
 
 
 
 
 

أسعار السمك

سعر السمك اليوم

أسعار الأسماك

سوق العبور

سوق العبور اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة