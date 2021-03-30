أسعار الدواجن اليوم والكيلو يتراوح بين 25-29 جنيها للكيلو

كتب أحمد حمادة

وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إن أسعار الدواجن تشهد استقرارا قبل شهر رمضان المبارك حيث سجل سعر الكيلو اليوم من المزرعة 23 جنيها في حين سجل سعر الكيلو للمستهلك 25-29 جنيها للكيلو، و أسعار الدواجن البلدى 29 جنيها للكيلو و تترواح للمستهلك بين 33-36 جنيها للكيلو، سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو.

وأضاف السيد في تصريح خاص لـ"اليوم السابع أن البيض يشهد استقرارا أيضا في الاسعار حيث سجلت كرتونة البيض 38-40 جنيها للمستهلك ، بينما كرتونة البيض البلدى فيتراوح سعر الكرتونة بين 42-46 جنيها للمستهلك وذلك بحسب المنطقة.