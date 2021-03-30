اليوم السابع
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أسعار الدواجن اليوم والكيلو يتراوح بين 25-29 جنيها للكيلو

الثلاثاء، 30 مارس 2021 10:01 ص
أسعار الدواجن اليوم والكيلو يتراوح بين 25-29 جنيها للكيلو دواجن
كتب أحمد حمادة

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شهد اليوم الثلاثاء 30-3-2021 استقرارا فى أسعار الدواجن والبيض وفقا لما أكدته شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة. 
 
وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إن أسعار الدواجن تشهد استقرارا قبل شهر رمضان المبارك حيث سجل سعر الكيلو اليوم من المزرعة 23  جنيها في حين سجل سعر الكيلو للمستهلك  25-29  جنيها للكيلو، و أسعار الدواجن البلدى  29 جنيها للكيلو و تترواح   للمستهلك بين  33-36 جنيها للكيلو،  سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو. 
 
 
وأضاف السيد  في تصريح خاص لـ"اليوم السابع أن البيض يشهد استقرارا أيضا في الاسعار حيث سجلت كرتونة  البيض 38-40 جنيها للمستهلك ، بينما كرتونة البيض البلدى فيتراوح سعر الكرتونة بين 42-46 جنيها للمستهلك وذلك بحسب المنطقة. 

اسعار

بورصة الدواجن

اسعار البيض

سعر كرتونة البيض

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