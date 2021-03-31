آخر التطورات بقناة السويس.. السفينة الجانحة ترسى ببحيرات الإسماعيلية.. فيديو

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا من بحيرات الإسماعيلية بمنطقة أبو سلطان بالإسماعيلية، بقناة السويس، والتى تتواجد بها السفينة البنمية العملاقة، "إيفر جيفن"، التى كانت جانحة في النقطة 151 ترقيم قناة السويس، ونجحت قناة السويس فى تعويمها وسحبها إلى بحيرات الإسماعيلية.
وتتواجد عدد من السفن فى بحيرات الإسماعيلية، وهى السفن تكون ضمن قافلة الشمال وتنتظر مرور قافلة الجنوب والعكس، ضمن محاولات هيئة قناة السويس للانتهاء من مرور كل السفن العالقة بالقناة، والتى وصلت وقت تعويم السفينة 420 سفينة.
وبدأت قناة السويس، اليوم الأربعاء، التحقيقات مع السفينة ايفر جيفين التي تم تعويمها في قناة السويس، والذى سوف يتضمن ما إذا كان قائد السفينة استجاب لتعليمات هيئة قناة السويس قبل شحوط السفينة، وأسباب وقوع الحادث، لتحديد من تقع على مسؤوليته التعويضات التى سوف تدفع للمتضررين من توقف حركة الملاحة لمدة 6 أيام.
وقال مصدر بهيئة قناة السويس، إنه إذا رفضت السفينة والشركة المستأجرة لها الاستجابة للتحقيقات وتوفير كافة المعلومات ستتحول إلى قضية مدنية وسيتم التحفظ على السفينة بالمحتويات التي عليها داخل قناة السويس لحين حل الخلاف القائم.
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