آخر التطورات بقناة السويس.. السفينة الجانحة ترسى ببحيرات الإسماعيلية.. فيديو

وتتواجد عدد من السفن فى بحيرات الإسماعيلية، وهى السفن تكون ضمن قافلة الشمال وتنتظر مرور قافلة الجنوب والعكس، ضمن محاولات هيئة قناة السويس للانتهاء من مرور كل السفن العالقة بالقناة، والتى وصلت وقت تعويم السفينة 420 سفينة.

وبدأت قناة السويس، اليوم الأربعاء، التحقيقات مع السفينة ايفر جيفين التي تم تعويمها في قناة السويس، والذى سوف يتضمن ما إذا كان قائد السفينة استجاب لتعليمات هيئة قناة السويس قبل شحوط السفينة، وأسباب وقوع الحادث، لتحديد من تقع على مسؤوليته التعويضات التى سوف تدفع للمتضررين من توقف حركة الملاحة لمدة 6 أيام.