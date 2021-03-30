64 %من القراء يؤيدون تشديد عقوبة ختان الإناث للسجن المؤبد

أيد ما يقرب من 64 %من القراء تشديد عقوبة ختان الإناث للسجن المؤبد، حيث أجابوا بـ"نعم" على استطلاع للرأي طرحه اليوم السابع على الموقع الإلكترونى بسؤال " هل تؤيد موافقة مجلس النواب على تشديد عقوبة ختان الإناث للسجن المؤبد ؟"



القراء يؤيدون تشديد عقوبة ختان الإناث للسجن المؤبد

في حين أجاب 36 % من القراء بـ"لا". وكان مجلس النواب قد وافق برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، بعقوبات تصل للسجن المشدد، وذلك فى مجموع مواده، مع إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، وأخذ الرأى النهائى عليه لاحقا.

ويهدف مشروع القانون لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، وهى من أبشع الظواهر الاجتماعية، مؤكدا أن جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذى لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التى يقوم بها المجتمع، لافتة إلى أنه يأتى متوافقا مع أحكام الدستور.

ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.