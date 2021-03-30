اليوم السابع
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5 مشروعات كبرى تساهم فى الاكتفاء الذاتى للمنتجات البترولية "البنزين والسولار" 2023.. تعرف عليها

الثلاثاء، 30 مارس 2021 01:00 ص
5 مشروعات كبرى تساهم فى الاكتفاء الذاتى للمنتجات البترولية "البنزين والسولار" 2023.. تعرف عليها أرشيفية
كتبت - مروة الغول

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تستهدف استراتيجية وزارة البترول فى قطاع التكرير، الاستمرار فى زيادة إنتاج المنتجات البترولية محلياً وتقليل فاتورة الاستيراد واستدامة توفير المنتجات البترولية للسوق المحلى، التي شهدت استقراراً واضحاً، والمساهمة فى تحقيق المشروع القومى لجعل مصر مركزاً إقليمياً لتداول، وتخزين البترول والغاز،  وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية "البنزين والسولار"، بحلول عام 2023، وفيما يلي اهم المشروعات التي تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للبنزين والسولار والتي كانت كالتالي..
 
1 - مشروع توسعات مصفاة شركة ميدور بالإسكندرية بتكلفة 2.3 مليار دولار، والذى يهدف إلى زيادة القدرة التكريرية الحالية للمصفاة بنسبة 60%.
 
2 - مشروع وحدة إنتاج البنزين  بشركة أنربك بالإسكندرية.
 
3 - مجمع إنتاج البنزين والسولار بمصفاة المصرية للتكرير بمسطرد.
 
 4 - مجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتان بمصفاة أسيوط لتكرير البترول .
 
5 - مجمع إنتاج السولار الجارى إنشاؤه لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك) .
 
 
 
 
 
 
 

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