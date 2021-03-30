يقام على 1.5 مليون فدان خلال عامين.. أهم 10 معلومات عن مشروع الدلتا الجديدة

كتب على عبد الرحمن

يعتبر مشروع الدلتا الجديدة الذى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنفيذها أحد أهم المشروعات التى ستساهم فى زيادة الأمن الغذائى فى مصر، حيث متوقع أن يضيف المشروع 1.5 مليون فدان جديد للرقعة الزراعية لمصر.