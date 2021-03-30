اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 مارس 2021 10:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير السياحة: حدث نقل المومياوات لن يتكرر وسيكون لائقا بهيبة مصر

الثلاثاء، 30 مارس 2021 10:08 م
وزير السياحة: حدث نقل المومياوات لن يتكرر وسيكون لائقا بهيبة مصر صورة لعربات نقل المومياوات - أرشيفية
إبراهيم سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إن الهدف من فعالية احتفالية نقل المومياوات الملكية يوم السبت المقبل يتمثل فى إبراز جمال القاهرة، مؤكدًا أن هذا الانتقال سيكون لائقًا بهيبة مصر.
 
ودعا "العنانى"، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، الذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال عبر فضائية "المحور"، المواطنين إلى مشاهدة الحدث من خلال شاشات التليفزيون، لأنه الجهة الوحيدة التى ستنقل الحدث بشكل متكامل، قائلًا: "حدث ميتسبش لأنه مش هيتكرر.. محدش شافه قبل كده أو هيشوفه بعد كده".
 
وأكد أنه لن يكون هناك أى ازدحام مروري أثناء نقل المومياوات، وأن المرور ووزارة الداخلية تبذل مجهودا ضخما لخروج الحدث بالشكل اللائق، مع تحقيق السيولة المرورية في المناطق المحيطة بالفاعلية، حتى يظهر بالشكل الحضارى للعالم.
 
 

وزير السياحة والآثار

أسامة كمال

نقل المومياوات

متحف الحضارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

احتفالية bt100 .. تكريم الدكتور خالد العنانى وزير الآثار والسياحة

الثلاثاء، 03 مارس 2020 10:31 م

بالصور.. وزير الآثار لـ"اليوم السابع" من معبد الكرنك: انتهاء العمل بالمتحف المفتوح ومعبد "سجم نحت" وفتحهما للجمهور.. الدكتور خالد العنانى يعلن تخفيض إيجارات البازارات 70% وكافيتيرات المعابد 60%

السبت، 24 سبتمبر 2016 06:03 م

بالصور.. وزير الآثار يتفقد المواقع الأثرية بأسوان.. الدكتور خالد العنانى لـ"اليوم السابع": تنسيق 4 وزارات لعودة التدفقات السياحية.. إعادة فتح متحف الفنتين أمام الأجانب خلال احتفالية المئوية

الأحد، 03 أبريل 2016 01:51 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة