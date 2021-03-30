وزير السياحة: حدث نقل المومياوات لن يتكرر وسيكون لائقا بهيبة مصر

إبراهيم سعيد

قال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إن الهدف من فعالية احتفالية نقل المومياوات الملكية يوم السبت المقبل يتمثل فى إبراز جمال القاهرة، مؤكدًا أن هذا الانتقال سيكون لائقًا بهيبة مصر.

ودعا "العنانى"، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، الذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال عبر فضائية "المحور"، المواطنين إلى مشاهدة الحدث من خلال شاشات التليفزيون، لأنه الجهة الوحيدة التى ستنقل الحدث بشكل متكامل، قائلًا: "حدث ميتسبش لأنه مش هيتكرر.. محدش شافه قبل كده أو هيشوفه بعد كده".

وأكد أنه لن يكون هناك أى ازدحام مروري أثناء نقل المومياوات، وأن المرور ووزارة الداخلية تبذل مجهودا ضخما لخروج الحدث بالشكل اللائق، مع تحقيق السيولة المرورية في المناطق المحيطة بالفاعلية، حتى يظهر بالشكل الحضارى للعالم.