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وزير الأوقاف: مواقف الرئيس في الحفاظ على حقوق مصر المشروعة تدعو للفخر

الثلاثاء، 30 مارس 2021 11:47 م
وزير الأوقاف: مواقف الرئيس في الحفاظ على حقوق مصر المشروعة تدعو للفخر وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الوطنية في الحفاظ على حقوق مصر المشروعة مواقف يفخر بها كل مصرى، فهي مواقف تتسم بالقوة والحكمة والشجاعة معا.
 
وأضاف جمعة فى تصريحات له اليوم، أن مواقف الرئيس تتسم بالثقة في الله عز وجل ثم الثقة في النفس وفي قدرات الدولة المصرية والشعب المصري العظيم، ولهذا فإنها تتسم بالمصداقية العالية وتحوز احترام العالم أجمع .
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قال ردا على سؤال حول قضية سد النهضة: "موضوع التفاوض خيارنا اللى بدأنا بيه، وعاوز اقولكم على حاجة عمرى ما تكلمت فيها.. العمل العدائى قبيح وله تأثيرات كبيرة تمتد لسنوات كثيرة لأن الشعوب مبتنساش ده".
 
وأضاف الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفى، بشأن نجاح جهود تعويم السفينة الجانحة: "المعركة بتاعتنا معركة تفاوض، وكل يوم الرأى العام العالمى، وكبار المسؤولين يروا أننا نكسب أرض، إننا جادين في التفاوض بشكل يحقق الكسب للجميع، وكل اللى بنطلبه أمر لا يخرج عن القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في التعامل مع هذه الإجراءات والمياه العابرة للحدود".
 
وكشف الرئيس السيسى، عن تحرك جديد في قضية سد النهضة قائلا: "خلال الأسابيع القليلة القادمة هايبقى فيه تحرك إضافى ونتمنى أن نصل إلى اتفاق قانونى ملزم بشان ملء وتشغيل السد".
 
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "بقول للناس كلها محدش هيقدر ياخد نقطة مياه من مصر، واللى عاوز يجرب يجرب، إحنا مش بنهدد حد، وعمرنا ما هددنا ودايما حوارنا رشيد جدا، وصبور جدا، لكن محدش هيقدر ياخد نقطة مياه من مصر وإلا هيبقى في حالة من عدم استقرار في المنطقة لا يتخيلها أحد"، مضيفا "محدش يتصور إنه يقدر يبقى بعيد عن قدرتنا، عمرى ما اتكلمت كده علشان ميتفهمش أننا بنهدد حد، لكن مياه مصر لا مساس بها، والمساس بها خط أحمر، وهيبقى رد فعلنا فى حالة ذلك قد يؤثر على استقرار المنطقة بالكامل".
 

وزير الاوقاف

الرئيس السيسى

محمد مختار جمعة

الاوقاف

سد النهضة

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