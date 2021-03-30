وزارة الرياضة تنظم جولة تفقدية بنادى ومركز شباب البدارى بأسيوط

كتبت ياسمين يحيى

في إطار زيارته لمحافظة أسيوط، قام صباح اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجولة تفقدية بنادي البداري بمحافظة أسيوط، حيث شاهد الوزير التدريبات المختلفة بالنادى، كما تابع صبحي الشباب المنضمين للمشروع القومي للموهبة، وتفقد صبحي الملعب القانوني، والاحتياجات الخاصة به.

وقام صبحي بجولة بمركز شباب البداري، حيث قام الوزير بافتتاح ملعب كرة قدم، وتفقد صبحي المبني الاجتماعي بالنادي.

وأكد وزير الشباب أن تلك الجولة تأتي فى إطار الحرص على تفقد جميع المنشآت الشبابية والرياضية فى مختلف محافظات الجمهورية وخاصة محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية ، مشيرا أنه يجرى حاليا تطوير العديد من المنشآت بتلك المحافظات بغرض تهيئة الأجواء المناسبة للنشء والشباب لممارسة مختلف الأنشطة والفعاليات الاجتماعية والثقافية والشبابية والرياضية.

وأضاف أنه يحرص علي تطوير كافة الأندية الشعبية ومراكز الشباب علي مستوي الجمهورية وتطوير الملاعب والخدمات المقدمة بها، علي الشكل الامثل من اجل توفير خدمة افضل لجميع مرتادي تلك الأندية ومركز الشباب .