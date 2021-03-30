اليوم السابع
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نقيب معلمى بنى سويف: 2 مليون و737 ألف جنيه إعانات صحية خلال 2020

الثلاثاء، 30 مارس 2021 02:21 م
نقيب معلمى بنى سويف: 2 مليون و737 ألف جنيه إعانات صحية خلال 2020 مصطفى الديب نقيب معلمى بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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قال مصطفى الديب نقيب معلمى بنى سويف، إن إجمالى مبلغ الإعانات الصحية للمعلمين وأسرهم، خلال العام الماضى 2020، وصل إلى 2 مليون و737 ألف جنيه، للمعلمين وأسرهم، لافتا إلى أن عدد المعلمين المستفيدين من الإعانات الصحية وصل إلى 1340معلما على مستوى مراكز المحافظة السبعة.

 

وأشار نقيب المعلمين فى بيان له اليوم الثلاثاء، إلى أن هذه الإعانات شملت أعانة كورونا، حيث منحت النقابه أسرة المعلم المتوفى بفيروس كورونا 30 ألف جنيه، وأسرة المصاب 10 آلاف جنيه، كما شملت أيضا إعانات عمليات جراحية، وإعانة وفاة، وسلفة رمضانية، وعلاج للمعلمين وأسرهم.

 

ويذكر أن نقابة المعلمين أصدرت قرارات أهمها زيادة الإعانة الصحية، من 20% إلى 30% بحد أقصى 30 ألف جنيه للمعلمين، ومن 10% إلى 15% لأسرهم بحد أقصى 15 ألف جنيه، أما إعانة الأمراض المزمنة فيعود تقدير صرف مبلغها إلى اللجنة الصحية بالنقابة، وفقا للمستندات المقدمة لها، مؤكدًا على أن الإعانة المرضية لأى معلم على مستوى الجمهورية لا تزيد على مبلغ "خمسمائة جنيه".

 

 


بنى سويف

نقيب معلمى بنى سويف

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فيروس كورونا

اعانات جراحية للمعلمين

علاج المعلمين ببنى سويف

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