مياه الأقصر: انقطاع المياه عن مركز ومدينة البياضية لأعمال التعقيم السبت المقبل

الأقصر أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر عن انقطاع المياه بمناطق (نجع الوحدة - البغدادى - منشية النوبة - حبيبة - ترافكو - الادريسى ) بمركز ومدينة البياضية، وذلك يوم السبت الموافق 3 أبريل 2021 من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً.

وقال اللواء مهندس محمد يحيي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، إنه سيتم قطع المياه بهدف إجراء أعمال تطهير وتعقيم أحواض الترسيب والخزان بمحطة مياه نجع الوحدة بالبياضية، والتى كانت من المقرر تنفيذها صباح يوم أمس الإثنين 29 مارس 2021، وذلك مراعاة لأبنائنا الطلبة والطالبات نظراً للإمتحانات القائمة حالياً بتلك المناطق.

وأهاب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، بكافة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 - 0952282406 -0952284116 - 01147999752 فى حالة الطوارى .

وكان قد افتتح المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى مقر مركز خدمة العملاء لشركة مياه الأقصر يرافقه المهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، حيث اطلع على الأنظمة الحديثة للعمل بالمركز مما يسهل على المواطنين دفع الفواتير والتقدم لطلب عداد مياه والكثير من الإجراءات لضمان السرعة وعدم الانتظار لفترات طويلة.

وأكد رسلان، أهمية متابعة شكاوي المواطنين وحلها في أسرع وقت ممكن، وأوضح أن الشركة لديها خطة لتطوير منافذ خدمة العملاء بالشركات التابعة، وتطوير آليات العمل داخل منفذ خدمة العملاء لتجعل منه مجمع شامل للخدمات، وأثنى رسلان على الجهد المبذول وشكر العاملين ووجه بتقديم التسهيلات فى المعاملات بداخل المركز.