مستشار وزير الزراعة: مشروع الدلتا الجديدة يهدف إلى خلق فرص عمل للشباب

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور نعيم مصيلحى، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن مشروع الدلتا الجديدة أكبر مشروع زراعى لتحقيق الأمن الغذائى، وأحد المشروعات التوسع الأفقى، بالإضافة إلى أنه يهدف إلى خلق فرص عمل للشباب.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان عبر برنامجه "مساء دى إم سى" المذاع على قناة دى إم سى، أن المشروع تمت الموافقة عليه بعد أن تم تشكيل فرقة بحثية من جامعة القاهرة وعين شمس، وأجرت دراسة على 688 فدانا، وتبين أن المنطقة تصلح للعديد من المحاصيل منها القمح والدرة الصفراء والعديد من الخضراوات.

وتابع مصيلحى أن مصدر المياه للمشروع من محطات المعالجة الثلاثية، بالإضافة إلى أن المشروع متواجد فى مكان مميز جدا وبالقرب من عدة محافظات لتسهل نقل المحاصيل بصورة سلسة.