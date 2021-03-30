اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 مارس 2021 11:00 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مستشار وزير الزراعة: مشروع الدلتا الجديدة يهدف إلى خلق فرص عمل للشباب

الثلاثاء، 30 مارس 2021 10:33 م
مستشار وزير الزراعة: مشروع الدلتا الجديدة يهدف إلى خلق فرص عمل للشباب مشروع الدلتا
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور نعيم مصيلحى، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن مشروع الدلتا الجديدة أكبر مشروع زراعى لتحقيق الأمن الغذائى، وأحد المشروعات التوسع الأفقى، بالإضافة إلى أنه يهدف إلى خلق فرص عمل للشباب.
 
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان عبر برنامجه "مساء دى إم سى" المذاع على قناة دى إم سى، أن المشروع تمت الموافقة عليه بعد أن تم تشكيل فرقة بحثية من جامعة القاهرة وعين شمس، وأجرت دراسة على 688 فدانا، وتبين أن المنطقة تصلح للعديد من المحاصيل منها القمح والدرة الصفراء والعديد من الخضراوات. 
 
وتابع مصيلحى أن مصدر المياه للمشروع من محطات المعالجة الثلاثية، بالإضافة إلى أن المشروع متواجد فى مكان مميز جدا وبالقرب من عدة محافظات لتسهل نقل المحاصيل بصورة سلسة.

مستشار وزير الزراعة

مشروع الدلتا الجديدة

فرص عمل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نقيب الزراعيين يكشف أهمية محور الضبعة فى مشروع الدلتا الجديدة

الثلاثاء، 30 مارس 2021 10:12 م

معلومات الوزراء: مشروع الدلتا الجديدة سيسهم فى زيادة الرقعة الزراعية بمصر

الثلاثاء، 30 مارس 2021 07:01 م

مشروع الدلتا الجديدة أحدث المشروعات القومية العملاقة.. وزير الزراعة:يزيد الرقعة الزراعية 1.5 مليون فدان جديدة.. والتنفيذ من عام ونصف لعامين فقط.. ويؤكد: الدولة تسعى للنهوض بقطاع الزراعة عبر خطوات ومشاريع عملاقة

الثلاثاء، 30 مارس 2021 05:23 م

تعرف على خريطة مشروع الدلتا الجديدة المقام على مساحة مليون فدان

الثلاثاء، 30 مارس 2021 04:16 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة