محافـظ المنوفية يتفقد مشروع تبطين الترع بمركز تلا بتكلفة 22 مليون جنيه .. صور

المنوفية - محمود شاكر

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، اليوم ، أعمال مشروع تبطين وتأهيل ترعة "جنزور - بابل - تلا" بطول 6.25 كم ، وبتكلفة 22 مليون و970 ألف جنيه ، وذلك ضمن المشروع القومى لتأهيل وتبطين المجارى المائية والترع ، رافقه اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد والمهندس علاء عزت وكيل وزارة الرى ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا .

حيث تابع محافظ المنوفية أعمال التأهيل على أرض الواقع للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة العقبات التى تواجه المشروع ، واستمع إلى شرح من وكيل وزارة الرى عن حجم الأعمال ، والذى أشار بأنه تم تأهيل 200 متر من ترعة بابل الشرقى اتجاه جنزور بطول 3.900 كم ، كما تم تأهيل 400 متر من ترعة بابل الغربى اتجاه تلا وبطول 2.350كم ، حيث وجه محافظ المنوفية بضرورة تكثيف الجهود للانتهاء وفق الجدول الزمنى المحدد ، مشدداً على القائمين بتنفيذ الأعمال بمراعاة الاشتراطات الفنية فى التنفيذ حفاظاً على الصالح العام والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

هذا وقد أشاد محافظ المنوفية بأهمية المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها والحد من فواقد شبكات الترع ، بما يساهم فى تحقيق نقلة حضارية وتحسين البيئة ورفع معيشة المواطنين، كما أكد على أن أعمال تأهيل وتبطين الترع الجارية بنطاق المحافظة تساهم بشكل كبير فى الحفاظ على ترشيد المياه والمساهمة فى الإنتاجية الزراعية.



محافظ المنوفية مع المسئولين عن مشروع تبطين الترع



محافظ المنوفية يتفقد أعمال تبطين الترع



محافظ المنوفية يتفقد تبطين الترع بالمحافظة