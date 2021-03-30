محافظ الفيوم يفتتح أعمال تطوير محطة صرف صحى "دلة" بتكلفة 11 مليون جنيه.. صور

الفيوم رباب الجالى

افتتح الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، أعمال تطوير محطة صرف صحى دلة، بمدينة الفيوم، وذلك بحضور المهندس هشام درة رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من القيادات الفنية والتنفيذية بالشركة.

وعقب الافتتاح تفقد محافظ الفيوم ومرافقوه أعمال إعادة التأهيل ورفع الكفاءة التى تمت بالمحطة وغرفة المولد الكهربي، واستمع المحافظ لشرح مفصل من المهندسة أسماء سيد محمود مدير محطات رفع صرف صحى مدينة الفيوم، حول مكونات المحطة وأعمال التأهيل والتطوير التى تم تنفيذها ومراحل التشغيل.

وأشاد محافظ الفيوم، بأعمال الإحلال والتجديد التى تمت بالمحطة، والتى تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية ضمن خطة الدولة، ودعم المشروعات التنموية فى كافة القطاعات ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف المحافظ، أن افتتاح هذه المحطة ودخولها الخدمة يأتى ضمن خطة المحافظة الطموحة للارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية للمواطن لا سيما مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب، لافتاً إلى أنه يجرى تطوير وتحسين العديد من المحطات وشبكات الصرف بمختلف قرى ومراكز المحافظة، موجهاً مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى باستمرار صيانة معدات المحطات أولاً بأول للحفاظ على كفاءتها.

وأوضح رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، أن محطة رفع دلة تعد واحدة من أكبر المحطات بمدينة الفيوم، لافتاً إلى أنها متوقفة عن العمل منذ عام 2007.

وأضاف، إن أعمال الإحلال والتجديد والتأهيل التى تمت بالمحطة، شملت رفع كفاءة وتغيير الطلمبات واللوحات الكهربية والونش الكهربى وتغيير غرف الربط وأعمال الإنارة والتهوية وتجديد المحابس بالإضافة إلى كافة الأعمال المدنية، كما تم زيادة القدرة التصميمية للمحطة من 10 آلاف متر مكعب / يوم لتصبح 20 ألف متر مكعب / يوم لتستقبل تصرفات محطة رفع الأعلام بطاقة 9 آلاف و500 متر مكعب / يوم، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 11 مليون جنيه.

ولفت رئيس الشركة، أن المحطة تخدم مناطق دار الرماد ودلة والمسلة والتفتيش والحلافى وتقسيم المحافظة والحادقة الجديدة ومصطفى حسن ونادى قارون الرياضى وشارعى جمال عبدالناصر وسعد زغلول ومستشفيات الفيوم العام والصدر والتأمين الصحي، موكداً أنه تم تطهير كافة الشبكات وخطوط الطرد.



جانب من الافتتاح