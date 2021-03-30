محافظ الدقهلية يوجه بسرعة تنفيذ مشروع "سكن كريم" ضمن مبادرة حياة كريمة

الدقهليه شريف الديب

التقى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، وبحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء عبد القادر النورى، وكيل أول الوزارة السكرتير العام، ومنال الغندور السكرتير العام المساعد، بالدكتور خالد عبد الفتاح مدير برنامج حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعي، والوفد المرافق له، الدكتور ياسر خليفة مدير العمليات الميدانية بالوزارة، والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية.

تم خلال اللقاء استعراض ومناقشة الإجراءات الفنية والمالية المتعلقة بتنفيذ بند "سكن كريم" الذى تتضمنه مبادرة حياة كريمة لتطوير 26 قرية بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، وذلك وفقا للحصر الذى تم اجراؤه للمساكن التى يستهدفها التطوير للمواطنين الاكثر احتياجا بهذه القرى فى اطار المبادرة المشار إليها.

أكد مختار، ضرورة التنسيق الكامل للإسراع فى التعامل مع حالات المساكن المستحقة للتطوير بقرى المبادرة، وقد وجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير الكامل لوزارة التضامن الاجتماعى، على جهودها المبذولة على جميع المستويات لدعم الأسر المستحقة بنطاق الدقهلية، مشيرا إلى أن الوزارة تدعم برنامج تكافل وكرامة بالدقهلية بمبالغ مالية تصل شهريا إلى 70 مليون جنيه.

وفى ذات السياق، وجه مختار، لضرورة البدء سريعا فى تنفيذ "سكن كريم" للمستحقين بعد التحقق من تطبيق المعايير المطلوبة تحقيقا للمردود الاجتماعى بقرى المبادرة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية. وقال محافظ الدقهلية إن المحافظة بكامل أجهزتها تبذل جميع الجهود حرصا منها على أن تحقق مبادرة حياة كريمة هدفها فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالينا فى الريف بقرى المبادرة وتقديم خدمات متميزة لهم، وأكد المحافظ لرئيس مركز شربين ضرورة المتابعة المستمرة والجادة لكافة تدخلات المبادرة بالقرى والعمل الجاد لتذليل العقبات لتحقق المبادرة أهدافها المرجوة للمواطنين.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتطوير الريف المصرى من خلال مبادرة حياة كريمة، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن، وفى إطار التنسيق والتعاون الكامل بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.