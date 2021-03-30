اليوم السابع
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كل ما تريد معرفته عن الكراكة "مشهور" أحد أبطال عملية تحرير "إيفر جيفن"

الثلاثاء، 30 مارس 2021 04:22 م
كل ما تريد معرفته عن الكراكة "مشهور" أحد أبطال عملية تحرير "إيفر جيفن"

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خلال أزمة السفينة الجانحة فى قناة السويس برز اسم القاطرة مشهور كأحد أبطال عملية إنقاذ وتعويم "إيفر جيفن"، فهى واحدة من أضخم الكراكات لدى قناة السويس، وتعمل عليها طواقم مصرية، وتم بناؤها عام 1996، يبلغ طولها 140.3 متر، وعرضها 22.4 متر وارتفاعها 7.2 متر، بينما يصل أقصى عمق للتكريك 35 مترا.

 

بدأت التجريف من بعد 100 متر من مقدمة، السفينة الجانحة ثم اقتربت إلى 15 مترا، وبلغت معدلات تكريك الرمال بواسطة الكراكة 17 ألف متر مكعب من الرمال.

ونجحت الكراكة بمساعدة مجموعة من الكراكات الأصغر وسفن القطر من إيجاد مساحة كافية لإعادة تعويم "إييفر جيفن".

لكن من هو مشهور الذى تحمل الكراكة اسمه المهندس مشهور أحمد مشهور مهندس عسكرى شغل منصب رئيس هيئة قناة السويس كان واحدًا من 3 عهد إليهم الرئيس جمال عبد الناصر  بإدارة هيئة قناة السويس عقب خطاب التأميم 1956.

عاد إلى رئاسة هيئة قناة السويس بعد أن قرر الرئيس السادات إعادة افتتاحها فى 5 يونيو 1975.


قناة السويس

الكراكة مشهور

ايفرجفين

السفينة الجانحة

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