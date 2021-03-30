قطع المياه اليوم عن مدينة البدرشين والقرى التابعة لها 7 ساعات

كتب ــ سيد الخلفاوى

تشهد مدينة البدرشين والقرى التابعة لها بمحافظة الجيزة، انقطاع مياه الشرب 7 ساعات، بداية من الثامنة مساء اليوم، حتى 4 صباحا.

وأكدت المحافظة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ستقطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين والقري التابعة لها لمدة 7 ساعات اعتباراً من الساعة 8 مساءً اليوم الثلاثاء إلي الساعة 4 صباح غد الأربعاء، نظراً لتنفيذ أعمال العمرات السنوية بالخزانات الأرضية وبيارة المياه العكرة بمحطة مياه البدرشين.

ونوهت المحافظة، أن الشركة ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة، وخصصت الخط الساخن 125 للاتصال فى حالة الطوارئ وتلبية احتياجات المواطنين.





