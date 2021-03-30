اليوم السابع
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عميد هندسة طنطا: الاستثمار فى البحث العلمى يقدم حلولا هندسية للتنمية المستدامة

الثلاثاء، 30 مارس 2021 01:17 م
عميد هندسة طنطا: الاستثمار فى البحث العلمى يقدم حلولا هندسية للتنمية المستدامة الدكتور محمد حسين القائم بأعمال عميد هندسة طنطا
‏الغربية محمد طارق

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أكد الدكتور محمد حسين، القائم بأعمال عميد كلية الهندسة بجامعة طنطا ونائب رئيس المؤتمر الدولى لتطورات الهندسة الإنشائية والجيوتقنية، أن البحث العلمى بات قضية أمن قومى، لافتًا إلى أن المؤتمر فى نسخته الرابعة يهدف إلى تحقيق الاستدامة وتقديم حلول هندسية لدعم رؤية مصر 2030.

وقال ‏عميد هندسة طنطا، إن الاستثمار فى البحث العلمى بات مطلبًا رئيسا فى ظل ما يشهده العالم من تطورات متلاحقة، كما أشاد بجهود الدولة المصرية فى إطلاق عديد المبادرات ومنها "ادرس فى مصر" لخدمة الباحثين والطلاب الأجانب للدراسة فى أقسام وكليات الجامعات المصرية ‏بما يحسن السمعة الأكاديمية الدولية للجامعات المصرية، ويتيح تبادل الخبرات مع كبرى الجامعات والمراكز البحثية الدولية.

 

 

 


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