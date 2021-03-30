عمومية النصر للملاحات: تعيين أسامة عبد العزيز رئيسا تنفيذيا ويونس للإدارة

كتب عبد الحليم سالم

قررت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة النصر للملاحات، برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى ، رئيس القابضة للصناعات الكيماوية تعيين الدكتور أسامة عبد العزيز رئيسا تنفيذيا للشركة، وتعيين محمد إبراهيم يونس رئيس مجلس إدارة غير متفرغ.

كما وافقت الجمعية العامة، على تعيين حسام صديق حسين حسن عضو مجلس إدارة غير متفرغ، وأسامة البدوى محمد عضو مجلس إدارة غير متفرغ، وحسن غنايم، عضو منتخب عن العمال.

وناقشت الجمعية العامة ، الخطة المستهدفة للشركة ، حيث تم استهداف إيرادات إجمالية بمبلغ 91.250 مليون جنيهاً، منها مبيعات إجمالية بمبلغ 72.000 مليون جنيهًا، منها صادرات بقيمة تبلغ 3.565 مليون جنيه، ويوجه الباقي للسوق المحلي، وذلك اعتمادا ًعلي إنتاج ملاحات برج العرب فقط .

كما استهدفت الشركة، إيرادات استثمار بأوراق مالية مبلغ 19.250 مليون جنيه، واستهدفت استخراج ملح خام بكمية تقدر بنحو 230 ألف طن .

وإنتاج منتجات تامة، من ملاحات برج العرب بكمية تبلغ 150 ألف طن بقيمة تبلغ 72.000 مليون جنيهاً .

أشارت الجمعية، إنه بلغت تكلفة الحصول علي الإيراد نحو 51 مليون جنيه بانخفاض قدره نحو 11 مليون جنيه عن فعلي 2019/2020 ،حيث تم استهداف مجمل ربح بنحو 21.4 مليون جنيهاً بزيادة قدرها 4.7 مليون جنيهاً عن فعلي 2019/2020، علما ً بأن مجمل الربح المحقق حتي 31/12/2020 بلغ نحو 12.7 مليون جنيه .