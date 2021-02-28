مصر تصدر 5700 طن ملح خام من ميناء العريش إلى لبنان

كتب عبد الحليم سالم

انتهت شركة النصر للملاحات ، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية، من تجهيز الشحنة الثانية من الملح والتى سبتم تصديرها إلى لبنان عبر ميناء العريش البحرى بعد إعادة تشغيله.

وكشف الدكتور أسامة عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للملاحات ، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أنه فى إطار تنشيط التصدير وبعد إعادة فتح وتشغيل ميناء العريش البحرى الشهر الماضى، تم تجهيز 5700 طن ملح لتصديرها إلى لبنان كثانى شحنة خروج أول مركب تحمل 3750 طن ملح متجهه إلى لبنان كأول شحنة للشركة وذلك يوم 10 فبراير الجارى.

أضاف أسامة عبد العزيز لـ"اليوم السابع"، أن الشركة لديها نحو 14 ألف طن ملح سبق تشوينها فى الميناء منذ عدة سنوات، وهى جاهزة للتصدير خام،ولا سيما أن صادرات الشركة لبعض دول القارة الأفريقية تكون فى صورة منتجات تامة، حيث تم تصرير نحو 15 ألف طن العام المالى الماضى بقيمة 6.2 مليون جنيه.

وتوقع الدكتور أسامة عبد العزيز، أن يتم إعادة تشغيل ملاحة سبيكة قريبا من خلال الشركة المصرية للتعدين والملاحات بعد الحصول على مختلف الموافقات، لافتا إلى أن ملاحة سبيكة حتى الآن تمثل 85% من الطاقة الإنتاجية للشركة وعودتها للعمل يزيد إيرادات وأرباح الشركة خلال الفترة المقبلة.

وحول إنتاج مصر من الملح كشف الدكتور أسامة عبد العزيز، أن إنتاج مصر السنوى من الملح يصل لنحو 4.6 مليون طن، بقيمة تصل لنحو مليار جنيه، لافتا إلى أنه يتم استخراج الملح من عدد من الملاحات في الاسكندرية وبورسعيد وشمال سيناء وسيوة.



جدير بالذكر، أن ميناء العريش من المواني البحرية التى يتم تطويرها عن طريق الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لزيادة الغاطس وقدراته فى استقال سفن حمولة تصل لنحو 70 الف طن.