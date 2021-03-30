اليوم السابع
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عمدة "العضايمة" بالأقصر: الأهالى يتبرعون لدعم مشروعات "حياة كريمة".. فيديو

الثلاثاء، 30 مارس 2021 12:40 م
عمدة "العضايمة" بالأقصر: الأهالى يتبرعون لدعم مشروعات "حياة كريمة".. فيديو عمدة قرية العضايمة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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التقى "اليوم السابع" فى بث مباشر بالعمدة ضياء البتيتى عمدة قرية العضايمة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، والذى فند تفاصيل تقدم المواطنين لخدمة الوطن وتبرعهم بعدة أراضى لخدمة مشروع تطوير الريف المصرى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وهو مشروع "حياة كريمة" لتطوير قرى مدينة إسنا والتى بدأ العمل فيها خلال الفترة الماضية.

وقال العمدة ضياء البتيتى فى لقاؤه لـ " اليوم السابع " ، أن تلك الفترة الحالية تحتاج لتكاتف الجميع لخدمة ودعم الوطن والمواطنين ، وسط الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة بقيادة الزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، فى تلك المبادرة العظيمة ، مؤكداً أنه من جانبه تبرع بمساحة أكثر من فدان ونصف لإقامة مجمع مدارس داخلها، لتكون مدرسة صنايع متقدمة وتشمل جميع الأقسام الحديثة المتطورة لتتواكب مع مدارس العالم فى التكنولوجيا الحديثة، وآخرى تعليم أساسي.

وأضاف عمدة قرية العضايمة بمدينة إسنا، أنه من ضمن التفاعلات من أهالى مدينة إسنا مع المبادرة بالتبرع بأراضى لصالح المشروع القومى "حياة كريمة"، قام أهالى قرية الدقيرة بالتبرع فى العضايمة بقطعة أرض لعمل مشروع صرف صحى للقرية عليها بدون مقابل، وهو ليس بجديد عن أبناء القرية، موضحاً أنه أيضاً فى قرية السريب تكاتف الأهالى لشراء قطعة أرض لعمل محطة صرف صحى تشمل الدقيرة والسريب، قدم الأهالى موقع الأراضى للجنة حياة كريمة خلال زيارتها للمحافظة.

وأكد العمدة ضياء البتيتي، أنه زارت المحافظة عدة لجان لمتابعة العمل فى مشروعات "حياة كريمة" بقرى إسنا، حيث أنها خلال زيارتها استلمت المواقع التى وفرها الأهالى كتبرعات للمساهة فى دعم الدولة ضمن هذا المشروع القومى، موضحاً أن تلك المبادرة ستعود بالخير على جميع أهالى مركز ومدينة إسنا والقرى والنجوع وكافة أبناء الأقصر خلال المراحلة المقبلة للمشروع القومى، موجهاً الشكر لكافة أبناء قرى إسنا على تبرعهم بأراضى مختلفة لدعم مشروعات حياة كريمة.


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اسنا

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