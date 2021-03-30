اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 مارس 2021 03:28 م
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ضبط قائد سيارة بالسويس هرب بعد تسببه فى مصرع مواطن

الثلاثاء، 30 مارس 2021 01:42 م
ضبط قائد سيارة بالسويس هرب بعد تسببه فى مصرع مواطن متهم - أرشيفية
السويس- سيد نون

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تمكن ضباط مباحث مديرية أمن السويس، من القبض على شخص تسبب في مصرع قائد دراجة نارية أثناء قيامه بقيادة سيارته داخل أحد شوارع حي فيصل وهرب، ونجح ضباط المباحث في ضبط  قائد السيارة بعد ساعات فقط من قيامه بصدم قائد الدراجة النارية، باستخدام كاميرات المراقبة.

كان اللواء هشام رشاد، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، تلقى بلاغا بمصرع شخص كان يقود دراجة نارية داخل أحد شوارع حي فيصل، وأن من صدمه بسيارته هرب بعد حدوث الحادث.

بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد وليد الشرقاوي، رئيس مباحث مديرية أمن السويس، تم مراجعة الكاميرات الموجودة بمكان الحادث، وتم تحديد المتهم بالحادث، ونجح رئيس مباحث مديرية أمن السويس في القبض علي المتهم.

وأكدت التحريات الأمنية، أن قائد السيارة بعد صدم الدراجة النارية التي كان يقودها الشخص المتوفى هرب فورا من مكان الحادث ولم يتوقف.

 


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