اليوم السابع
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صدمة فى البرازيل بعد غرق نجم "ركوب الأمواج" بيدرو تاناكا.. صور

الثلاثاء، 30 مارس 2021 12:18 م
صدمة فى البرازيل بعد غرق نجم "ركوب الأمواج" بيدرو تاناكا.. صور وفاة بيدرو تاناكا الرياضى الشهير بركوب الامواج فى البرازيل
فاطمة شوقى

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تسببت وفاة بيدرو تاناكا، أحد المواهب الشابة فى رياضة ركوب الأمواج فى البرازيل، وذلك أثناء قيامه بالصيد بالرمح مع أقاربه على شاطئ سان سياستيان بساو باولو، وتعتبر وفاة "عاشق الماء" البالغ من العمر 23 عاما بمثابة ضربة كبيرة لرياضة الأمواج فى أمريكا اللاتينية، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

شاب برازيلى تاناكا
شاب برازيلى تاناكا

وأشارت الصحيفة، إلى أن الرياضى البرازيلى كان بطل ساو باولو 3 مرات وحصل على لقبين فى المسابقات الجامعية، لذلك كان هناك الكثير من الأمل فيه كبطل للبرازيل فى الغطس والصيد أيضا، ولذلك فقد أصدرت جمعية سان سيباستيان لركوب الأمواج بيانا للتعبير عن حزنها "لقد صدمتنا الأخبار المحزنة عن وفاة تاناكا.. من الصعب للغاية قبول وفهم هذه الخسارة.. ونبدى أسفنا وتعاطفنا مع جميع أفراد عائلته وأصدقائه.

تاناكا
تاناكا

ورغم أن الشاب البرازيلى عائق للماء ويعتاد على ركوب الأمواج والصيد بالرمح إلا أن هذه المرة حدث شيئا لا أحد يعرفه، فقد خرج أقاربه الذين كانوا معه ولكنه لم يتمكم من إخراج رأسه من الماء، لذلك اضطروا للغوص مرة أخرى حوالى 15 مترا للبحث عنه، وعندما وجدوه اخرجوه وأخذوه إلى الشاطئ فى محاولة لإنعاشه دون جدوى، ووصل فريق الاسعافات الأولية إلى مكان الحادث بسرعة وتمكنوا هناك من إنعاشه لكنه فى النهاية لم يتحمل وتوقف قلبه عن النبض فى طريقه إلى المستشفى.

بيدرو تاناكا
بيدرو تاناكا

بدأ بيدرو تاناكا ركوب الأمواج عندما كان طفلاً، وكان يقودها والده، بالإضافة إلى شغفه بركوب الأمواج، فقد أحب الغوص والصيد تحت الماء، وجميع الأنشطة المتعلقة بالعالم المائي. لا تزال أسباب عدم تمكن الشاب الذي كان بالفعل خبيرًا في المجال من الوصول إلى السطح غير معروفة.


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