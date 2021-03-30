صاحب صورة النصر أثناء تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس: كنت بقول الله أكبر

كتب محمود عبد الراضى

أصبح "على العوامى" صاحب الصورة الأشهر على السوشيال، وهو يلوح بعلامات النصر أثناء تعويم السفينة بقناة السويس تريند على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية.

"اليوم السابع" التقى بالعوامى، الذى قال: هذا المشهد غير مصطنع، وإنما نابع من أعماق قلبي، وصدر بشكل عفوى، مضيفًا: "واصلنا الليل بالنهار من أجل هذه اللحظة، ولم أصدق نفسى وأنا أرى الحلم يتحقق والسفينة تتحرك، فقد أبهرنا العالم كعادتنا، ومن ثم قفزت وصرخت بأعلى صوتى "الله أكبر".

وأردف العوامى: "لدى 4 أبناء" وفرحوا بشدة عندما شاهدوا هذه الصورة تملأ منصات التواصل الاجتماعى.

وكان مشهد لأحد عمال الكراكة "مشهور" وهو يرفع يده مبتسمًا للاحتفال بإتمام المهمة الشاقة برفقة زملائه لتعويم السفينة الجانحة من أجل إعادة الملاحة مرة أخرى فى مجرى قناة السويس، أعاد للأذهان نفس الصورة التى شهدها نفس الموقع على ضفاف القناة عندما احتفل جندى مصرى بالعبور خلال حرب أكتوبر 1973، حيث رفع الجندى يده حاملًا سلاحه للاحتفال بالنصر العسكرى.

وظهر مجموعة من العمال والفنيين فى أحد الفيديوهات على ظهر الكراكة مشهور، وهم يحتفلون بتحرك سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، فى مجرى قناة السويس أثناء توجهها إلى منطقة البحيرات، وردد العمال هتافات "مشهور.. مشهور.. رقم 1"، وذلك فى إشارة إلى الكراكة مشهور، التى يعملون على متنها.



العوامى



على العوامى