شريك المتهمة بالتسبب في وفاة طفلتيها بشبرا الخيمة: عرفتها من الإنترنت

كتب كريم صبحى

أدلى شريك المتهمة بالتسبب في وفاة طفلتيها بسبب تسرب الغاز أثناء علاقة آثمة بينهما داخل شقتها في شبرا الخيمة، باعترافات تفصيلية في التحقيقات، حيث اعترف المتهم بأنه تعرف على والدة الطفلتين عن طريق "الإنترنت"، ونشأت بينهما علاقة عاطفية، وكان يتردد على شقتها في غياب زوجها.

وأضاف أنه في يوم الحادث، اتصلت به المتهمة وأخبرته بأن زوجها خارج المنزل، فتوجه إلى شقتها لممارسة علاقة آثمة معها، إلا أنهما أصيبا باختناق بسبب تسريب الغاز.

كانت نيابة أول شبرا الخيمة، بإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام، أمرت بحبس المتهمة بالتسبب فى وفاة طفلتيها داخل شقتها بسبب تسريب الغاز، أثناء ممارستها علاقة آثمة مع عشيقها 4 أيام على ذمة التحقيق، حيث اتهمها زوجها أمام نيابة شبرا الخيمة برئاسة المستشار عمرو عوض بالزنا، والتسبب في وفاة طفلتيها.

وكانت المتهمة أصيبت باختناق وتم إيداعها العناية المركزة، وعقب تحسن حالتها الصحية تم التحقيق معها فى نيابة شبرا الخيمة برئاسة المستشار عمرو عوض الذى أمر بحبس عشيقها 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكشفت تحقيقات نيابة أول شبرا الخيمة بالقليوبية، بإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام لنيابات جنوب بنها عن مفاجأة فى واقعة مصرع طفلتين نتيجة تسريب الغاز داخل شقتهما، حيث تبين أن أمهما كانت تمارس علاقة آثمة مع شخص، فتسرب الغاز، ما أدى إلى مصرع الطفلتين وإصابة المتهم وعشيقته باختناق ونقلهما للمستشفى.

وكشفت التحريات والتحقيقات، أن الواقعة بدأت عندما تلقت شرطة النجدة بلاغا بتسريب غاز من شقة بمنطقة شبرا الخيمة، حيث انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين مصرع طفلتين، نتيجة اختناقهما بسبب تسريب الغاز، بينما تم العثور على أمهما وشخص غريب ليس زوجها فى أحد غرف الشقة، وتم نقلهما إلى المستشفى، وتم التحفظ على جثة الطفلتين تحت تصرف النيابة العامة.