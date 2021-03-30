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سلطنة عمان تعرب عن تضامنها وتأييدها لمصر لحل خلاف سد النهضة

الثلاثاء، 30 مارس 2021 10:20 م
سلطنة عمان تعرب عن تضامنها وتأييدها لمصر لحل خلاف سد النهضة سلطنة عمان - أرشيفية
وكالات

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أعربت سلطنة عمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية تضامنها مع مصر وتأييدها في جهودها لحل الخلاف حول سد النهضة عبر الحوار والتفاوض بما يحقق الاستقرار للمنطقة ويحفظ مصالح جميع الأطراف.
 
وفى السياق نفسه اعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تضامن مملكة البحرين مع مصر في الحفاظ على أمنها القومي وأمنها المائي، وحماية مصالح شعبها وحقه المشروع في الحياة، وجهودها المخلصة لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي.
 
وأعربت البحرين عن دعم المملكة للجهود المبذولة لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة بما يحفظ الحقوق المائية والاقتصادية لدول مصب نهر النيل وفق القوانين الدولية، وبما يتيح لدول حوض النيل جميعها تحقيق طموحاتها للتنمية والنماء الاقتصادي، حفاظًا على الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة.

سلطنة عمان

سد النهضة

إثيوبيا

وزارة الخارجية العمانية

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