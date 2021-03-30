سفير بيلاروسيا يوقع بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بالبحيرة.. صور

البحيرة- ناصر جودة

شهدت، منذ قليل، الغرفة التجارية بالبحيرة توقيع بروتوكول لتعزيز التبادل التجارى بين مصر ودولة بيلاروسيا، ووقع البروتوكول السفير سيرجى تيرينتيف سفير دولة بيلاروسيا، وفتحى مرسى رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، وشارك فى توقيع البروتوكول اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، واللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة الأسبق واللواء محمد شوقى بدر السكرتير المساعد.

من جانبه، أكد اللواء هشام آمنة، على عمق العلاقات الثنائية بين مصر وبيلاروسيا، والتى شهدت تطورا ملحوظا خلال الأعوام الماضية فى كافة المجالات، خاصة فى مجال المعدات الزراعية، مشددا على حرص الدولة المصرية على تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة مع جمهورية بيلاروسيا ودراسة إنشاء مركز للآلات الزراعية البيلاروسية فى منطقة وادى النطرون بدلا من مصاعب الاستيراد من الخارج.

فيما أكد المحاسب فتحى مرسى رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، أن زيارة سفير بيلاروسيا والوفد التجارى للبورصة تأتى فى إطار التعاون بين الغرفة التجارية بالبحيرة والسفارة البيلاروسية بالقاهرة.

وأضاف أن توقيع البروتوكول مع السفارة البيلاروسية يأتى ضمن مجهودات الغرفة التجارية فى إيجاد سبل اتصال مناسبة بين المصدرين والمستوردين والمستثمرين المصريين والأجانب والتنسيق مع المؤسسات الاقتصادية والتجارية فى الداخل والخارج.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية، أن البروتوكول يهدف إلى زيادة الفرص التصديرية، وخاصة المنتجات الزراعية وتقديم إطار عمل عام يوجه الاتصال والتعاون المستمر بين رجال الأعمال من البلدين عن خلال تسهيل تبادل الوفود التجارية بين البلدين.

فيما أعرب سفير دولة بيلا روسيا عن تعزيز فرص التعاون مع الشركات المصرية وزيادة التبادل التجارى وتعزيز القدرات التصديرية، مضيفا أن الشركات البيلاروسية ستقوم بفتح معارض عرض وتسويق للمعدات الزراعية، خاصة بمقر البورصة السلعية بمركز بدر.

ويذكر أن السفير سيرجى تيرينتيف سفير دولة بيلاروسيا، قام بزيارة البورصة السلعية الزراعية بمركز بدر بمرافقة وفد تجارى رفيع المستوى.

وضم الوفد الدبلوماسى ميخائيل سنوبكو الملحق التجارى البيلاروسى، واللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة الأسبق، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية والعضو المنتدب ذلك، بالإضافة إلى عدد من الشركات البيلاروسية.



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