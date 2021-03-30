اليوم السابع
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خالد صلاح
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سفير بيرو: مصر تمتلك قدرات هائلة مكنتها من تعويم السفينة الجانحة

الثلاثاء، 30 مارس 2021 12:06 ص
سفير بيرو: مصر تمتلك قدرات هائلة مكنتها من تعويم السفينة الجانحة السفينة الجانحة بقناة السويس
أ ش أ

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أكد سفير بيرو في مصر بول باريديس قدرة مصر وامتلاكها لإمكانيات هائلة مكنتها من إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات العملاقة الجانحة بقناة السويس.
وقال باريديس - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم الاثنين بالمركز الثقافي الإسباني في الإسكندرية - إن مصر تمتلك سواعد تتسم بالذكاء والقدرة على إيجاد الحلول والقيادة، مثمنًا نجاح الكوادر المصرية في إيجاد الحلول وتعويم السفينة واستعادة حركة الملاحة في قناة السويس.
وشهد باريديس مساء اليوم احتفالية تقديم كتاب "ثقافة البيرو في مصر" بحضور نخبة من المسئولين الدبلوماسيين، وأقيم بمعهد ثربانتس بالإسكندرية.

قناة السويس

السفينة الجانحة

بيرو

مصر

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