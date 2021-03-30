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سعر اليورو اليوم الثلاثاء 30-3-2021 فى مصر

الثلاثاء، 30 مارس 2021 01:11 م
سعر اليورو اليوم الثلاثاء 30-3-2021 فى مصر اليورو
كتبت : سماح حمدى

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انخفض سعر اليورو اليوم الثلاثاء 30-3-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، مع ثالث تعاملات البنوك المصرية، ليسجل فى البنك الأهلى لـ 18.37 جنيه للشراء، و18.54 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ18.43 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع، وسجل سعره فى البنك "المركزى المصرى" 18.45 جنيه  للشراء، و18.57جنيه للبيع.
 

وفى سياق متصل ارتفع الدولار مقابل عملات رئيسية اليوم الثلاثاء، وصعد إلى أعلى مستوى في عام مقابل الين إذ أدى تسارع وتيرة تطعيمات كوفيد-19 وخطط لحزم تحفيز كبيرة في الولايات المتحدة إلى إذكاء توقعات التضخم وعوائد سندات الخزانة.

 

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.45 جنيه للشراء.

18.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.37 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.43 جنيه.
 
18.54 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.58 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.36 جنيه للشراء.

18.54 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.43 جنيه للشراء.
 
18.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.38 جنيه للشراء.
 
18.56 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.42 جنيه للشراء.
 
18.56 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.38 جنيه للشراء.
 
18.57 جنيه للبيع.

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