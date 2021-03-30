سعر اليورو اليوم الثلاثاء 30-3-2021 فى مصر

وفى سياق متصل ارتفع الدولار مقابل عملات رئيسية اليوم الثلاثاء، وصعد إلى أعلى مستوى في عام مقابل الين إذ أدى تسارع وتيرة تطعيمات كوفيد-19 وخطط لحزم تحفيز كبيرة في الولايات المتحدة إلى إذكاء توقعات التضخم وعوائد سندات الخزانة.