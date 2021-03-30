اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 مارس 2021 04:41 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 30-3-2021

الثلاثاء، 30 مارس 2021 03:32 م
سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 30-3-2021 دينار كويتى
كتبت : سماح حمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انخفض سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 30-3-2021، أمام الجنيه المصرى، ليسجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 49.02 جنيه للشراء، 52.11 جنيه للبيع، مقابل 49.04 جنيه للشراء، 52.19 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الاثنين بالبنوك المصرية.
 
انخفض سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الثلاثاء 30-3-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك، وذلك مع ثالث تعاملات الأسبوع، مسجلا فى البنك الأهلى 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الاثنين.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.76  جنيه للشراء.
 
52.23  جنيه للبيع. 

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

49.02  جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 49.04 جنيه.
 
52.11 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 52.19 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

49.02  جنيه للشراء.
 
52.11  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.85  جنيه للشراء.
 
52.17  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

49.04  جنيه للشراء.
 
52.21  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

49.04  جنيه للشراء.
 
52.11  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.60  جنيه للشراء.
 
52.17  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى اليوم

الدينار الكويتى

الدينار الكويتى اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة