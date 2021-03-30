اليوم السابع
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سائقو القطارات يعتذرون عن حادث قطارى سوهاج: نعد بتقديم أفضل ما لدينا للركاب

الثلاثاء، 30 مارس 2021 03:28 م
سائقو القطارات يعتذرون عن حادث قطارى سوهاج: نعد بتقديم أفضل ما لدينا للركاب حادث قطار سوهاج
كتب رضا حبيشى

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عقد وزير النقل، كامل الوزير، اجتماعا مع مجموعة كبيرة من السائقين وفنيى التشغيل والمزلقانات ومراقبى الأبراج وطوائف التشغيل ممن يتلقون دورات تدريبية وتعليمية بالمعهد، خلال زيارته للمعهد.

وأكدت وزارة النقل، أنه تم مناقشة خطة تطبيق منظومة السلامة وأهمية الالتزام بها وكذلك أسلوب الارتقاء بمهنة قائدى القطارات ورفع مستواهم الفنى والمهني والعلمي والانضباطي بما يؤهلهم لقيادة الجرارت الجديدة والمحافظة على سلامة وأرواح الركاب وكذلك مناقشة أسلوب منح الحوافز والمزايا الخاصة بالسائقين وربطها بالنواحي الانضباطية وعدم التسبب في وقوع أى حوادث بالإضافة إلى ربطها بالمسافات المقطوعة والمحافظة على المعدات والجرارات.

وشدد الوزير على أن يكون التعامل مع الركاب على أعلى مستوى، وأن يتم الالتزام بالقانون في مختلف المواقف، وأن يلتزم الجميع بتأدية كافة الواجبات الموكلة إليهم واحترام حقوق الراكب وأن يعمل الجميع على أن تصبح هيئة السكك الحديدية من خلال ما تقدمه من خدمات ومن خلال الانضباط والتعامل الجيد مع الركاب واحدة من أفضل الهيئات، مؤكداً أنه لن يتهاون فى محاسبة أى مقصر في واجباته صغيراً كان أو كبير.

وقالت وزارة النقل، إن السائقين أكدوا استيائهم من حادث تصادم قطارى سوهاج، حيث تقدموا بكل عبارات الاعتذار للشعب المصرى ووعدوا بتقديم أفضل ما لديهم من جهد لتوفير سبل الأمان والراحة لجمهور الركاب.


السكة الحديد

حادث قطارى سوهاج

حوادث القطارات

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