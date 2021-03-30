اليوم السابع
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رسائل الرئيس السيسى للعالم.. الملاحة فى قناة السويس عادت بسلام.. إنفوجراف

الثلاثاء، 30 مارس 2021 04:52 م
رسائل الرئيس السيسى للعالم.. الملاحة فى قناة السويس عادت بسلام.. إنفوجراف الرئيس السيسى

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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، الشكر لجميع الدول الشقيقة التي عرضت المساعدة في حل أزمة السفينة الجانحة، مشددا على أن النجاح كفيل أى إرادة من أجل البناء والتنمية والتعمير.

وقال الرئيس السيسي في مؤتمر صحفى عالمى من قناة السويس، ردا على سؤال حول التحقيق في الحادث: دعونا لا نقفز على الأحداث فيما يخص التحقيقات وما إلى ذلك، هذا الأمر بتركه لهيئة قناة السويس ولن اتدخل فيه.. لكن كل الأسئلة المحيطة بالحادث ستكون محل تحقيق متعمق من الفنيين للوصول إلى أسباب الحادث.. لأنه موضوع فنى وقانوني مش عاوز أتدخل فيه".

وعن شعوره خلال الأزمة، أضاف الرئيس: "أى أزمة تتعرض لها مصر بيكون لها تأثير صعب علينا كلنا لأن دي بلدنا.. قلت للفريق أسامة ربيع أنت والمجموعة اللى معاك سمعة مصر في رقابتك، ولما حصلت الأزمة الدنيا كلها بتتكلم.. كان فيه اتصال كنت عارف إن موضوع المد والحذر سيكون عامل حاسم في نجاح جهد تكريك الجانبيين الغربي والشرقي لوصول المياه إلى جسم السفينة بالكامل، مضيفا: "أصعب سيناريو هو تخفيف الحمولة وقلنا نجهز نفسنا ليه ومش مهم التكلفة.

رسائل الرئيس السيسى
رسائل الرئيس السيسى
 
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رسائل الرئيس السيسى 
 
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رسائل الرئيس السيسى

ازمة قناة السويس

الملاحة في قناة السويس

السفينة الجانحة

سد النهضة

الرئيس السيسى

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