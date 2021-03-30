رجالة مصر.. طاقم القاطرة "بركة 1" يشاركون بصور بعد النجاح بتعويم السفينة الجانحة

شارك القارئ محمد الحلوس، أحد رجال قناة السويس العاملين على قاطرة "بركة 1"، بالإسماعيلية بالدورية الثالثة والتى شاركت فى تعويم السفينة البنمية العملاقة "إيفر جيفن" التى كانت جانحة بقناة السويس، خدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع"، بصور لأفراد طاقم القاطرة والعاملين فيها طوال الأيام الـ6 الماضية، وهم :

الريس بدر رمضان

الريس محمود شلبي

محمد الحلوس

أحمد شوقى

إسلام نجم

خالد حناوى

علاء ناصر

محمد المحمودي

إيهاب الهواري

مصطفى فندود

أحمد عبد المعبود

إبراهيم صلاح

محمد سمير

عادت حركة الملاحة فى قناة السويس عقب تعويم وصول السفينة البنمية العملاقة، "إيفر جيفن"، التى كانت جانحة فى النقطة 151 ترقيم قناة السويس، وتحركها إلى بحيرات الإسماعيلية، بعد نجاح تعويمها عصر الإثنين.

وبدأت السفينة البنمية فى اتخاذ اتجاه الإبحار رسميًا داخل قناة السويس، عصر الإثنين وتحركت السفينة فى قناة السويس فى اتجاه شمال القناة، بعد نجاح جهود رجال هيئة قناة السويس فى تحريك السفينة من جنوحها، وتم قطرها فى طريقها لموقعها فى بحيرات الإسماعيلية تمهيدًا لعودة حركة الملاحة بصورة طبيعية داخل قناة السويس، حيث أنها بعد تحريكها صباحًا أدت شدة وسرعة الرياح لعودتها للجنوح مرة آخرى، ولكن تم تحريك السفينة رسميًا وقطرها نحو بحيرات الإسماعيلية.

وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، نجاح جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN، بعد نجاح رجال هيئة قناة السويس فى تحريكها من موقعها، مؤكدا أن القناة بكفاءة كأهم شريان عالمى للملاحة.