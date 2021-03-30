رئيس هيئة قناة السويس: مرور 113 سفينة بالقناة منذ انتهاء أزمة السفينة الجانحة

كتب سمير حسنى

استعرض الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، جهود التعامل مع أزمة السفينة الجانحة حتى تعويمها وإنقاذها، مشيرًا إلى أن خطة التعامل مع السفينة "إيفر جرين" شملت 3 سيناريوهات.

وقال الفريق أسامة ربيع خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذى يتفقد حاليا مركز التدريب البحرى التابع لهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، إن قناة السويس هى الأكثر أمانا والأقل تكلفة، مضيفا: "لدينا قدرات نوعية على صعيد سفن القطر البحرى"، مؤكدا أن تعويم السفينة الجانحة سابقة عالمية.

وكشف رئيس هيئة قناة السويس، عن مرور 113 سفينة المجرى الملاحي للقناة منذ انتهاء أزمة السفينة الجانحة.