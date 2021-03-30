اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 مارس 2021 01:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس هيئة قناة السويس: مرور 113 سفينة بالقناة منذ انتهاء أزمة السفينة الجانحة

الثلاثاء، 30 مارس 2021 12:04 م
رئيس هيئة قناة السويس: مرور 113 سفينة بالقناة منذ انتهاء أزمة السفينة الجانحة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استعرض الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، جهود التعامل مع أزمة السفينة الجانحة حتى تعويمها وإنقاذها، مشيرًا إلى أن خطة التعامل مع السفينة "إيفر جرين" شملت 3 سيناريوهات.

 

وقال الفريق أسامة ربيع خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذى يتفقد حاليا مركز التدريب البحرى التابع لهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، إن قناة السويس هى الأكثر أمانا والأقل تكلفة، مضيفا: "لدينا قدرات نوعية على صعيد سفن القطر البحرى"، مؤكدا أن تعويم السفينة الجانحة سابقة عالمية.

 

وكشف رئيس هيئة قناة السويس، عن مرور 113 سفينة المجرى الملاحي للقناة منذ انتهاء أزمة السفينة الجانحة.


السفينة الجانحة

الشركة الهولندية

السويس

الرئيس السيسي

قناة السويس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"سكاى نيوز" تهدى المصريين التحية والسلام بعد النجاح فى إعادة الملاحة بقناة السويس.. فيديو احتفالى بتعويم السفينة الجانحة..لعنة "أحفاد الفراعنة" تحل على "دعاة الشر"..وشماتة الشامتين تتحطم على صخرة عزيمة المصريين

الثلاثاء، 30 مارس 2021 11:55 ص

فاينانشيال تايمز: مصر واجهت أصعب تحدى وقت السلم بتعويم السفينة الجانحة

الثلاثاء، 30 مارس 2021 11:08 ص

تعويم السفينة الجانحة وقصة زواج حازم إمام يتصدران السوشيال ميديا... فيديو

الثلاثاء، 30 مارس 2021 10:38 ص

أبرز لقطة.. قبطان قاطرة "عزت عادل": مانمناش من أول جنوح السفينة وبكينا بعد نجاح العملية

الثلاثاء، 30 مارس 2021 06:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة