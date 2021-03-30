اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 مارس 2021 04:45 م
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ونضع استراتيجية لنظام الرقابة على صادرات السلع الغذائية..

رئيس هيئة سلامة الغذاء: نعلن القواعد الفنية لحدود المبيدات المسموح بها قريبا

الثلاثاء، 30 مارس 2021 03:13 م
رئيس هيئة سلامة الغذاء: نعلن القواعد الفنية لحدود المبيدات المسموح بها قريبا حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء
كتبت سماح لبيب

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أعلن رئيس هيئة سلامة الغذاء الدكتور حسين منصور أنه يجرى حاليا وضع القواعد الفنية لحدود المبيدات المسموح بها بالغذاء قريبا، والسموم الكيماوية الموجودة بالبيئة كالرصاص والافلاتوكسن. 
 
وأضاف في تصريحات صحفية على هامش اجتماع شعبة الأدوية اليوم، أنه تم الانتهاء من وضع القواعد الفنية للاضافات الغذائية ومتبقيات الأدوية البيطرية فى اللحوم والدواجن والأسماك، كما تم الانتهاء من وضع قواعد الحدود الميكروبية وبذلك يتم الانتهاء من الخمس ملوثات الأساسية لصناعة الغذاء. 
 
ومن جانب آخر أشار منصور إلى أنه تم الانتهاء من وضع استراتيجية للرقابة على الواردات الغذائية، وجارى وضع استراتيجية لنظام الرقابة على صادرات السلع الغذائية، وسيتم طرحها للحوار المجتمعي مع الجهات المعنية (اتحاد الغرف واتحاد الصناعات) لأخذ ملاحظتهم، وإعطاء فترة زمنية للتوافق معها ثم وضعها في شكل تشريعيات قانونية لتنفيذها. 
 
وأكد منصور أن صادرات السلع الغذائية جزء من الغذاء الموجود في مصر، ويجب أن يكون سليما ومراقبا لأنه وفقا لقانون الهيئة يدخل ضمن المنظومة الغذائية والتى تتضمن المنشات الغذائية والمصدرين والموردين والباعة والمصانع. 
 
وأشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبى تقوم بالتعرف على نظم سلامة الغذاء والرقابة في الدول قبل السماح بالتصدير لها. 
 
وحول مطالبات مصدري القطاع الغذائي بتفعيل القائمة البيضاء للشركات، أوضح منصور أن القائمة البيضاء أحد مقترحات القطاع الصناعى الغذائي لتمييز الشركات المنضبطة والملتزمة بالاشتراطات الصحية، وكثير من الدول المستوردة اصحبت تشترط الادراج بالقائمة البيضا للسماح بدخول منتجات لها، لافتا إلى أنه يتم الإعلان عن الشركات المدرجة على موقع الهيئة.
 
وردا على سؤال بشأن صعوبة تصدير الألبان للدول الأوروبية أشار منصور إلى أن الدول تشترط تتبع الأصل الحيواني للمنتج وهو من اختصاص وزارة الزراعة. 

اخبار الاقتصاد

هيئة سلامة الغذاء

الدكتور حسين منصور

مبيدات الغذاء

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