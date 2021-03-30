اليوم السابع
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رئيس مياه المنوفية: تشغيل مركز خدمة العملاء بأشمون بالفترة المسائية

الثلاثاء، 30 مارس 2021 10:47 ص
رئيس مياه المنوفية: تشغيل مركز خدمة العملاء بأشمون بالفترة المسائية الدكتور محمد نجيب صالح
المنوفية - محمد فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، بدء التشغيل التجريبى لمركز خدمة العملاء بمدينة أشمون بالفترة المسائية، حتى الساعة الخامسة مساءً، تزامنا مع فتح ملفات الصرف لقرى "البرانية - رملة لانجب - جريس - شنشور - دروه"، وذلك تيسيراً على عملاء الشركة لإنهاء أكبر قدر ممكن من طلبات وشكاوى العملاء .

وأوضح المهندس محمد نجيب، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، أن التشغيل التجريبى ومد فترة العمل بمراكز خدمة العملاء يأتى ضمن خطة الشركة الطموحة فى تطوير الآداء بمراكز خدمة العملاء بالشركة وتحسين الخدمة المقدمة للسادة العملاء ، وأن الشركة بصدد تعميم التجربة بجميع مراكز خدمة العملاء التابعة للشركة

وأشار إلى أنه تم إرسال فريق عمل من خدمة العملاء لقريه البرانية بأشمون لفتح ملفات الصرف وتقليل الزحام بالمركز، وذلك لرفع مستوى الخدمة للعملاء من خلال العمل على حل مشكلاتهم وإنهاء طلباتهم فى أقل فترة زمنية ممكنة.

وأضاف أنه تم وضع خطة مبدئية لمد فترات العمل بالمراكز تستند لمعدلات الآداء الحالية للمراكز لرفع مستوى الخدمة للعملاء

 


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