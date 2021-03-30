رئيس جامعة كفر الشيخ: الالتزام بتطبيق نظام التعليم الهجين وتقليل أعداد الطلاب

كفر الشيخ - محمد سليمان

عقد مجلس جامعة كفر الشيخ اجتماعه الشهرى، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، بحضور محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين والدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة على صبرى وأعضاء المجلس.

ورحب رئيس الجامعة بمحافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، موجها الشكر لتشريفه الجامعة ومشاركته اجتماع مجلسها.

واستهل مجلس جامعة كفر الشيخ جلسته بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء حادث تصادم قطارى سوهاج، وأكد مجلس الجامعة خالص تعازيه لأسر ضحايا الحادث الأليم مع أصدق التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

ووجه دسوقى، الشكر إلى عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإدارى وكافة العاملين بالجامعة، لتواجدهم وسط الطلاب أثناء أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول، والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية أثناء عقد الامتحانات، كما وجه الشكر إلى الطلاب لوعيهم وعدم انسياقهم وراء مروجى الشائعات والأخبار الكاذبة التى استهدفت إثارة البلبلة بشأن الامتحانات، والتزامهم باتباع الإجراءات الاحترازية ومساهمتهم فى نجاح امتحانات الفصل الدراسى الأول.

وشدد رئيس الجامعة على البداية الجادة للفصل الدراسى الثانى والالتزام بتطبيق نظام التعليم الهجين، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والالتزام بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب والالتزام بالتباعد الاجتماعى وعدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعى لأكثر من يومين أسبوعيًا، وطلاب الكليات العملية من 3-4 أيام أسبوعيًا وفقا لطبيعة الدراسة فى كل كلية.

وصادق المجلس على محضر اجتماع مجلس الجامعة بجلسته رقم 191 المنعقدة بتاريخ 23/2/2021 م، ومحضر اجتماع مجلس العمداء بجلسته رقم 111 المنعقدة بتاريخ 9/3/2021م، ومحضر اجتماع لجنة المختبرات والأجهزة العلمية بجلسته رقم 172 بتاريخ 2/3/2021 م، ومحضر إجتماع مجلس إدارة الشئون الطبية بجلسته رقم 7 بتاريخ 23/3/2021 م، ومحضر إجتماع مجلس المركز الدولى لإدارة الموارد البشرية والتعليم المستمر بجلسته رقم 73 بتاريخ 23 – 2 – 2021 م،ومحضر إجتماع مجلس إدارة مشروعات تطوير الأداء الجامعى بجلسته رقم 108 بتاريخ 23 – 2 – 2021 م، ومحضر إجتماع لجنة المكتبات بجلسته رقم 66 بتاريخ 21/2/2021 م.

وأشاد دسوقى بالجهوده الملموسة فى أرجاء المحافظة من مراكز ومدن وقرى، والتى وصفها بالنقلة النوعية فى ظل تنفيذ التنمية الشاملة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، موجهًا الشكر للواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ على دعمه المستمر للجامعة.

من جانبه أعرب محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، عن سعادته بوجوده فى رحاب الجامعة بين أهل العلم والعلماء، مؤكدا أن الجامعة هى بيت الخبرة والعلم والاستشارات للمحافظة فى شتى المجالات، مشيرا إلى التعاون المستمر بين الجامعة وأجهزة المحافظة ما يحقق تنفيذ برامج التنمية لأبناء المحافظة، وقال يسعدنى التواصل مع مجلس جامعة كفر الشيخ لعرض أحدث المستجدات فى المحافظة .

وأوضح المحافظ، أنه سيتم إنشاء أبراج سكنية على غرار العاصمة الإدارية سيتم الإعلان عنها فى حينه، بالإضافة إلى إنشاء 24 ألف وحدة سكنية .



اجتماع مجلس جامعة كفر الشيخ



محافظ كفر الشيخ باجتماع الجامعة