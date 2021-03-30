اليوم السابع
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رئيس باكستان بعد إعلان إصابته بكورونا: أشعر بتحسن وأشكر الجميع على الدعوات

الثلاثاء، 30 مارس 2021 02:58 م
رئيس باكستان بعد إعلان إصابته بكورونا: أشعر بتحسن وأشكر الجميع على الدعوات الرئيس الباكستانى عارف علوى
كتب محمد تهامى زكى

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أكد الرئيس الباكستانى عارف علوى، تحسن حالته الصحية، اليوم الثلاثاء، بعد يوم واحد من إعلان إصابته بفيروس كورونا، وأنه يشعر بالتحسن بسبب الدعوات له، مشيرا إلى أنه يأخذ بنصيحة رئيس الوزراء الباكستانى، التى دعاه فيها إلى الراحل والنوم واحتساء الشوربة.

وكتب علوى، عبر حسابه الرسمى على تويتر: "أشكر الجميع على تمنياتهم الطيبة ودعواتهم، الدعوات تؤدى إلى الشفاء، وأشعر بتحسن اليوم بسبب كثرة الصلوات والدعوات"، مضيفا: "شارك رئيس الوزراء تجربته معى، ونصحنى بالراحة والنوم والحساء".

رئيس باكستان عبر تويتر
رئيس باكستان عبر تويتر

وكان الرئيس الباكستانى الدكتور عارف علوى، أعلن أمس، الإثنين، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، قائلا عبر حسابه على تويتر، إنه بعد تلقيه الجرعة الأولى من لقاح مضاد لفيروس كورونا، أكدت الفحوص الإصابة بكوفيد-19.

وأضاف علوى: "تلقيت جرعة أولى من اللقاح، لكن الأجسام المضادة تبدأ فى النمو بعد جرعة ثانية كانت مقررة فى غضون أسبوع، من فضلكم استمروا فى التزام الحذر".

وتتسارع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا فى الدولة الواقعة جنوب آسيا، وأثبتت الفحوص إصابة رئيس الوزراء عمران خان بكوفيد-19 هذا الشهر بعد يومين من تلقيه جرعة أولى من اللقاح، وقال مسؤولون إنه أصيب على الأرجح قبل التطعيم.


عارف علوى

الرئيس الباكستانى عارف علوى

باكستان

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