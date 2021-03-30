اليوم السابع
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دفن جثة شاب لقى مصرعه فى حريق عقار سكنى بكرداسة

الثلاثاء، 30 مارس 2021 11:43 ص
دفن جثة شاب لقى مصرعه فى حريق عقار سكنى بكرداسة جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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صرحت النيابة العامة بشمال الجيزة، بدفن جثة شاب لقى مصرعه نتيجة اشتعال حريق بعقار في كرداسة، بمحافظة الجيزة.
 
وخاطبت النيابة المعمل الجنائي بالجيزة، لافادتها بنتائج فحص الآدلة التى تم جمعها من موقع الحريق.
 
تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بعقار في منطقة كرداسة، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده.
 
ومن خلال المعاينة، تبين أن الحريق أسفر عن مصرع شاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وتبين عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
 

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