حقن الأصحاء المرافقين لمرضى ضعف المناعة بلقاح كورونا فى بريطانيا

كتبت هند عادل

كشف تقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن أنه ستتم إضافة الأشخاص الأصحاء الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا، والذين يعيشون مع شخص بالغ يعانى من ضعف فى جهاز المناعة إلى قائمة الأشخاص ذى الأولوية للحصول على لقاح فيروس كورونا فى بريطانيا، حيث أكد وزير الصحة مات هانكوك أن جميع البالغين الذين يتشاركون المنزل مع شخص يعانى من نقص المناعة سيحصلون على لقاح بحلول منتصف أبريل.

ووفقا للتقرير من بين هؤلاء الأشخاص الذين يعيشون مع شخص يخضع للعلاج الكيميائى، أو مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية أو سرطان الدم، أو يتعاطون أدوية لتثبيط جهاز المناعة لديهم بعد زراعة الأعضاء لذلك، وعلى الرغم من أن المرضى أنفسهم مدرجون بالفعل على قائمة الأولويات وتم تطعيمهم باللقاح، فإن حقن وتحصين أسرهم سيحميهم بشكل أكبر من خلال منع وصول الفيروس إلى منازلهم.



حقن الاصحاء بلقاح كورونا

ووفقا لتقرير "ديلى ميل" لم يتم اتخاذ نفس الخطوة لأفراد أسر الأطفال الذين يعانون من ضعف فى جهاز المناعة، لأن الأطفال ليسوا معرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا الشديد إلا فى حالات نادرة جدًا، ويأتى هذا قرار بعد إضافة جميع البالغين الذين يعانون من صعوبات التعلم إلى قائمة الأولويات فى فبراير.

وقال البروفيسور وى شين ليم رئيس لقاحات كورونا في هيئة الصحة البريطانية "نعلم أن اللقاح ليس فعالًا فى أولئك الذين يعانون من ضعف المناعة، لكن حقن المرافقين لهم يساهم فى تقليل مخاطر الإصابة بالعدوى لدى أولئك الذين قد لا يتمكنون من الاستفادة الكاملة من التطعيم بأنفسهم".

وقالت الدكتورة ماري رامزي رئيسة اللقاحات في هيئة الصحة العامة بإنجلترا "تُظهر أنظمة المراقبة والدراسات البحثية أن اللقاحات يمكن أن تقلل العدوى بدون أعراض وتحد من انتقال الفيروس، من خلال تطعيم أولئك الذين يعيشون مع البالغين الذين يعانون من ضعف المناعة، ويمكننا أن نساعد بشكل أكبر فى حماية الأشخاص المعرضين للخطر".