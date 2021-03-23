دراسة: لقاحات فيروس كورونا آمنة لمرضى السرطان

كتب - محمود جلال

كشفت دراسة هندية، عن أن لقاحات فيروس كورونا آمنة لمرضى السرطان، وفقا لما أورده موقع thehealthsite الهندى، حيث أكد عدد من الأطباء أن مصابي كورونا يمكنهم تلقى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.





وأوضحت الدراسة، أنه وسط حملات التطعيم الجماعية ضد فيروس كورونا، انتظر مرضى السرطان طويلا لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم أيضًا أخذ اللقاح، لكن يبدو أن انتظارهم قد انتهى الآن.

وتظل اللقاحات آمنة لمرضى السرطان، ومن بين أكثر من 200 لقاح يتم تطويرها في جميع أنحاء العالم، يتم إنتاج 3 لقاحات محلية في الهند.

وعلى الرغم من أن كل هذه اللقاحات تهدف إلى توفير مناعة ضد عدوى فيروس كورونا، فإن تقديم المستضدات إلى المضيف لتطوير الأجسام المضادة يعتمد على تقنيات مختلفة.

ويتطلب تطعيم المصابين بالسرطان متابعة حالاتهم عن كثب بعد التطعيم ضد فيروس كورونا لتقييم الأحداث السلبية المحتملة وقياس النتائج السريرية مثل العدوى والخطورة والوفيات من كورونا ومضاعفات السرطان وما إلى ذلك.