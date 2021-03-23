اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 مارس 2021 04:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

دراسة: لقاحات فيروس كورونا آمنة لمرضى السرطان

الثلاثاء، 23 مارس 2021 03:00 ص
دراسة: لقاحات فيروس كورونا آمنة لمرضى السرطان لقاحات فيروس كورونا
كتب - محمود جلال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 كشفت دراسة هندية، عن أن لقاحات فيروس كورونا آمنة  لمرضى السرطان، وفقا لما أورده موقع thehealthsite الهندى، حيث أكد عدد من الأطباء أن مصابي كورونا يمكنهم تلقى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

يث
 

وأوضحت الدراسة، أنه وسط حملات التطعيم الجماعية ضد فيروس كورونا، انتظر مرضى السرطان طويلا لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم أيضًا أخذ اللقاح، لكن يبدو أن انتظارهم قد انتهى الآن.

وتظل اللقاحات آمنة لمرضى السرطان، ومن بين أكثر من 200 لقاح يتم تطويرها في جميع أنحاء العالم، يتم إنتاج 3 لقاحات محلية في الهند.

وعلى الرغم من أن كل هذه اللقاحات تهدف إلى توفير مناعة ضد عدوى فيروس كورونا، فإن تقديم المستضدات إلى المضيف لتطوير الأجسام المضادة يعتمد على تقنيات مختلفة.

ويتطلب تطعيم المصابين بالسرطان متابعة حالاتهم عن كثب بعد التطعيم ضد فيروس كورونا لتقييم الأحداث السلبية المحتملة وقياس النتائج السريرية مثل العدوى والخطورة والوفيات من كورونا ومضاعفات السرطان وما إلى ذلك.

 

 


فيروس كورونا

كورونا فيروس

لقاحات كورونا

الصحة

مرضى السرطان

حملات تطعيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الهند تدخل معركة التصدى لكورونا بالموافقة على لقاحين.. طرح لقاح أكسفورد خلال الأسابيع المقبلة بعد حصوله على موافقة استخدام الطوارئ من السلطات الهندية.. وإقرار استخدام "كوفاكسين" أول لقاح هندى محلى الصنع

الأحد، 03 يناير 2021 06:30 م

لقاح هندى محتمل لكورونا يثبت أمانه وفعاليته في التجارب الأولية

السبت، 26 ديسمبر 2020 09:00 ص

فايزر تسعى للحصول على إذن بالاستخدام الطارئ للقاحها بالهند

الأحد، 06 ديسمبر 2020 03:00 م

طرح 3 لقاحات هندية لفيروس كورونا أوائل 2021 بعد انتهاء التجارب الأخيرة

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 02:22 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة