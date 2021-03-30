حبس مسئول سابق بجمعية تعاونية لاتهامه بالاستيلاء على 100 مليون جنيه بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس رئيس مجلس إدارة سابق لإحدى الجمعيات التعاونية للإسكان بالجيزة، لاتهامه بالاستيلاء على أموال أعضاء الجمعية 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام، قيام المذكور مستغلاً صفته كرئيس مجلس إدارة الجمعية المشار إليها "آنذاك" بإبرام عقود شراء لعدد من الأراضى الزراعية بمدينة السادس من أكتوبر من آخرين وإثباتها بدفاتر الجمعية بقيمة أعلى من قيمة الفدان الحقيقية فى ذلك الحين والاستيلاء على فارق السعر لنفسه، وقيامه بتقسيمها وطرحها لأعضاء الجمعية رئاسته باعتبارها أرض مبانى بالمخالفة للقانون، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من أموال الجمعية دون وجه حق.

كما أضافت التحريات قيام المشكو فى حقه بتغيير نشاط الأرض من زراعى إلى سكنى وتقسيمها إلى قطع أراضى صغيرة قامت الجهة المختصة صاحبة الولاية على الأرض بإلغاء قرار تخصيص الأرض وسحبها من الجمعية، مما أضر بأموال الجمعية وأعضائها.

وكذلك قيامه بارتكاب العديد من المخالفات المالية والإدارية إبان فترة رئاسته للجمعية، مما حدا بمسئولى أعضاء الجمعية بإصدار قرار بعزله من منصبه، كما تبين أن المشكو فى حقه مطلوب للتنفيذ عليه بعقوبة السجن المؤبد فى إحدى القضايا لقيامه بتزوير توقيع المدير المالى للجمعية رئاسته على شيك مسحوب على حساب الجمعية بإحدى البنوك لصالحه وصرفه والاستيلاء على قيمته لنفسه، وقيامه بترك مسكنه والتنقل للإقامة بعدة أماكن مختلفة بصفة مستمرة خشية القبض عليه .

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاعى (الأمن العام - أمن الجيزة) أمكن تحديد مكان اختبائه بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، وضبطه وبمواجهته أقر بقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية قرابة 100 مليون جنيه من أموال أعضاء الجمعية ، وكذا بالأحكام الصادرة ضده ، كما أمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة.