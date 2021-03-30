حبس طالب ووالده بتهمة دهس شقيقتين أثناء استقلاله سيارة أبيه فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قرر المستشار عبد الرحمن مقلد، مدير نيابة مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار الدكتور سالم حجازى المحامى العام لنيابات المنوفية والمستشار علاء الأزرق رئيس النيابة الكلية، حبس الطالب الذى تسبب فى مقتل شقيقتين بشارع بورسعيد بمدينة الشهداء التابعة لمحافظة المنوفية، بسيارة والده كان يقودها بسرعة جنونية، وأبيه وذلك بتهمة الإهمال وتمكين نجله من قيادة السيارة رغم أنه حدث، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت مباحث مركز شرطة الشهداء بمحافظة المنوفية، من ضبط طالب دهس شقيقتين بشارع بورسعيد بمدينة الشهداء التابعة لمحافظة المنوفية، بسيارة كان يقودها أثناء سرعة جنونية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء عبدالله جلال مدير المباحث الجنائية يفيد من ضبط طالب، دهس شقيقتين بشارع بورسعيد بمدينة الشهداء التابعة لمحافظة المنوفية، بسيارة والدها التى كان يقودها بسرعة جنونية.

وبالانتقال والفحص تبين للمقدم أحمد كشك، رئيس المباحث، أن الضحيتين شقيقتين وتعملان بمحل تملكانه فى شارع بورسعيد، وكانتا قد أغلقتا المحلل متوجهتين إلى منزلهما أمام مبنى التأمينات بمدينة الشهداء، فقام شاب بالمرور مسرعا وصدمهما صدمة قوية فارقتا من خلالها الحياة، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.