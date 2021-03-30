جامعة أكسفورد تطور اختبارا لاكتشاف الأجسام المضادة لكورونا بوخز الإصبع

كتبت فاطمة خليل

طور فريق بحث دولي بقيادة علماء من جامعة أكسفورد اختبارًا محمولًا للأجسام المضادة التي تقاوم فيروس كورونا، ويمكن استخدام الاختبار، الذي يكشف عن وجود أجسام مضادة لمكافحة فيروس كورونا، للعمل على الدم من وخز الإصبع - مما يجعله سريعًا وسهل الاستخدام، بحسب ما ذكر موقع "ميديكال إكسبريس".

وقام فريق البحث، الذي يضم علماء من تايوان والهند وتايلاند وفرنسا، بالإضافة إلى باحثين من جامعة المملكة المتحدة وباحثي هيئة الصحة البريطانية NHS، بتجربة الاختبار على مرضى كورونا، ولكنهم يأملون الآن في تكييفه لتحديد أولئك الذين نجحوا في إنتاج الأجسام المضادة بعد ذلك مقابل أولئك الذين قد يحتاجون إلى جرعة معززة.





ويأمل العلماء أيضًا أن يساعد الاستخدام الواسع النطاق لاختباراتهم الباحثين وصانعي السياسات على تتبع مستويات المناعة الوقائية في المجتمع.

الأجسام المضادة عبارة عن بروتينات كبيرة تقفل وتساعد جهاز المناعة في الجسم على محاربة الكائنات الحية المسببة للأمراض، مثل فيروس كورونا الجديد يمكن لكل من العدوى بالفيروس واللقاحات أن تولد أجسامًا مضادة.

هناك بالفعل العديد من الاختبارات التجارية، والتي يمكنها اكتشاف ما إذا كان لدى شخص ما أجسام مضادة لفيروس كورونا الجديد، ولكن هذه الاختبارات باهظة الثمن وعادة ما تحتاج إلى مختبر مركزي لتحليلها وهذه مشكلة خاصة في البلدان منخفضة الدخل.



اختبار كورونا

قال البروفيسور آلان تاونسند، رئيس الدراسة، من وحدة المناعة البشرية في جامعة أكسفورد: "اختبارنا رخيص جدًا في الإنتاج، لذلك نحن نستخدم التمويل الحالي من التبرعات الخيرية لتقديم 10 ملايين اختبار للأغراض البحثية للبلدان التي لا تستطيع تقديمه".

يعتمد الاختبار على ربط جزء من البروتين الشائك الفيروسي بسطح خلايا الدم الحمراء عند وجود الأجسام المضادة للفيروس، فإنها تكوّن كتلة من خلايا الدم الحمراء هذه الكتلة كبيرة بما يكفي لتراها بالعين.

لا يتطلب الاختبار أيضًا أي معدات خاصة أو يستغرق وقتًا طويلاً لإظهار النتائج، وهو دقيق إنه يحدد بشكل صحيح الأجسام المضادة لبروتينات فيروس كورونا بنسبة 90٪ من الوقت، بمعدل إيجابي كاذب أقل من 1٪."

وقال البروفيسور تاونسند: "كل ما نحتاج إليه هو خلط كاشف منخفض التكلفة مع عينة دم صغيرة، وتكتل الخلايا الحمراء بعد ساعة واحدة يوضح ما إذا كانت عينة الدم تحتوي على أجسام مضادة لفيروس كورونا الجديد أم لا".



اختبار كورونا

طور الفريق أيضًا نسخًا جديدة من الكاشف يمكنها اختبار الأجسام المضادة للفيروسات المتغيرة الجديدة.