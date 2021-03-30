تنفيذ مشروعات فى 11قطاعا بقرى مركز ناصر فى بنى سويف بمشروع "حياة كريمة "

أسماء أمين

أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن تنفيذ أعمال فى أكثر من 11 قطاعا خدميا بقرى مركز ناصر فى محافظة بنى سويف بالمشروع القومي "حياة كريمة "، منها فى قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب، التموين، البريد التضامن الاجتماعي، الري، التعليم، الصحة، الشباب والرياضة، وغيرها من القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية.

وأوضحت مؤسسة حياة كريمة فى تقرير خاص حصل عليه اليوم السابع أنه تمت زيارة عدد من قرى ناصر(دنديل، بني خليفة، كوم أبوخلاد، بني عدي ، الرياض، البرج)، حيث يتم حاليا تنفيذ أعمال وإنشاءات في هذه القرى لاكثر من 11 قطاعا خدميا.

وأشارت مؤسسة حياة كريمة إلى أنه يتم استكمال أعمال حفر سور المدرسة الابتدائية بدنديل، وجار إستكمال تبطين ترعة فرع 2، والتي بلغت نسبة التنفيذ بها 50 % .

وأكدت مؤسسة حياة كريمة أن نائب محافظ بنى سويف عاصم سلامة قام بتفقد سير الأعمال الجاري تنفيذها، حيث تواصل مجموعات وفرق عمل متابعاتها الميدانية لمستجدات ملف تطوير القرى، والتي كان قد قرر المحافظ محمد هانئ غنيم تشكيلها تحت إشراف عاصم سلامة نائب المحافظ، ومعاون المحافظ محمد جبر منسقا عاما، وتضم مجموعة شباب من البرنامج الرئاسي من أبناء المحافظة، وشباب مبادرة تأهيل وتمكين.

واستمع نائب المحافظ لعرض موجز عن الأعمال التي تتم بتلك القرى منها إستكمال توصيل خدمة الصرف الصحي بكوم أبو خلاد، بالإضافة إلى استكمال تطوير مكتبي البريد بدنديل وكوم أبو خلاد بنسبة تنفيذ 80%، بينما تم عمل محضر المعاينة وتسليم الأرض المقترحة لإنشاء محطة رفع بقرية طنسا.

وأكدت مؤسسة حياة كريمة أن تتواصل أعمال تبطين ترعة 4 المتفرعة من ترعة حافظ، في الوقت الذي تم فيه رفع مجمع الخدمات والذي يشمل خدمات (بريد، تموين، تضامن اجتماعي، سجل مدني) داخل مقر الوحدة المحلية بالحمام،وذلك بالتعاون والتنسيق مع جهاز التعمير والإسكان.

وأكدت أن العمل يتواصل بمجمع مدارس الرياض وملحق مدرسة الشهيد أحمد عباس بالرياض، وملحق مدرسة المجمعة 1ببني عدي، وذلك بالتوازي مع استمرار العمل في مشروع الصرف الصحي بأشمنت.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إدراج قرى مركزي ببا وناصر البالغ عددها 66 قرية، ضمن المشروع القومي لتطوير أكثر من ألف قرية على مستوى محافظات الجمهورية.