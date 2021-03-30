تفاصيل مصرع طبيب السمكة والسيخ فى حادث أليم بعد إجازة شهر العسل

بنى سويف _ هانى فتحى

حالة من الحزن الشديد عمت العاملين فى الكادر الطبى وأهالى محافظة بنى سويف، بعد وفاة الدكتور على الحاجرى، أخصائى الأنف والأذن والحنجرة فى حادث سير على الطريق الصحراوى الشرقى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى بنى سويف التخصصي، مساء الاثنين، متأثرا بإصابته نتيجة حادث إنقلاب سيارته بالطريق الصحراوى _ الزعفرانة، أثناء عودته من قضاء إجازة أسبوع العسل، وبعد أسبوع واحد من زواجه.

واستقبلت مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصي، جثة الطبيب على الحاجري، وسط حالة من الحزن والبكاء من زملائه، الذين هرعوا لإنهاء الإجراءات تمهيدا لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.

وشهد الطريق الصحراوى الشرقى الزعفرانة بنى سويف، حادث إنقلاب سيارة، حيث أسفر عن وفاته، وجرى نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصي، بينما نجت زوجته من الحادث، وأصيبت بكدمات وجروح.

ونعى أطباء مستشفى بنى سويف التخصصى على صفحات التواصل الإجتماعى "الفيس بوك"، الطبيب المتوفى، حيث قال الدكتور كريم مصباح، عضو نقابة الأطباء، " لاحول ولا قوة إلا بالله العظيم، توفى "على" فى حادثة وهو راجع من أجازة شهر العسل كان فرحه من 10 أيام، أصغر أخصائى أنف وأذن وأجدع شباب المستشفى وأغلب خلق الله".

فيما قال الدكتور مصطفى هارون، نقيب أطباء بنى سويف، إن حالة من الحزن تعم أهالى بنى سويف بعد وفاة الدكتور على الحاجرى، ذلك الطبيب الذى أنقذ حياة صياد بعد إستخراج سمكة من فمه، وأنقذ حياة طفل بعد إستخراج سيخ حديد من الجمجمة.

من جانبه نعى الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، وجميع العاملين بالقطاع الصحي، فى بيان له مساء الاثنين، الدكتور على الحاجرى.

وتمكن الدكتور على الحاجرى فى نوفمبر الماضى بصحبة فريقه الطبى من إنقاذ حياة صياد بعد إستخراج سمكة من مدخل القصبة الهوائية داخل مستشفى بنى سويف التخصصى، بعد إجراء جراحة منظار لمدة 10 دقائق ونجح خلالها الطبيب فى استخراج السمكة حية، وتم إيداع المريض قسم العناية المركزة تحت الملاحظة.

كما تمكن الدكتور الراحل على الحاجرى فى شهر فبراير الماضى من إنقاذ حياة طفل بعد أن إستخرج سيخ حديد من جمجمته، حيث قام الفريق الطبى المتخصص المتواجد بالمستشفى بتوقيع الكشف الطبى على الطفل وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة، وتبين إختراق جسم غريب طوله 40 سم "سيخ حديد" مخترق لعظام الجمجمة، وعلى الفور تم التعامل مع الطفل بالمستشفى وعمل اللازم لإنقاذ حياه الطفل واستخراج السيخ الحديد وعمل الغرز اللازمة لإغلاق الجرح.



الدكتور على الحاجرى



دكتور على الحاجرى مع الصياد بعد استخراج سمكة



استخراج سيخ من جمجمة طفل