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تعرف على الكراكة "مهاب مميش" العملاقة المنتظر انضمامها لأسطول قناة السويس

الثلاثاء، 30 مارس 2021 04:00 م
تعرف على الكراكة "مهاب مميش" العملاقة المنتظر انضمامها لأسطول قناة السويس الكراكة مهاب مميش
بورسعيد - محمد عزام

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تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال كلمته بنموذج المحاكاة التابع لهيئة قناة السويس، عن الكراكة الجديدة "مهاب مميش" التى سيتم ضمها إلى أسطول هيئة قناة السويس، والتى تعتبر أحدث وأكبر كراكة فى الشرق الأوسط.

تم تصميم الكراكة للخدمة الشاقة بقدرة 29 ألفا و190 كيلو وات، خصيصًا لاستخدامها لصيانة وتحسين وتطوير قناة السويس، وتوفر الكراكة عمق للتجريف يبلغ 35 مترًا، كما أنها مجهزة بمضخة واحدة مغمورة - ومضختين داخليتين  بطاقة القاطع المثبتة 4800 كيلو وات.

تُعد الكراكة واحدة من سفينتين قيد الإنشاء حاليًا فى شركة IHC الهولندية لصالح هيئة قناة السويس.

يذكر أن هيئة قناة السويس، تمتلك11 وحدة فى أسطول الكراكات الخاصة بها، أبرزها  الكراكات محمود يونس والصديق ومشهور والعاشر من رمضان وطارق بن زياد وهى كراكات ماصة طاردة ذات حفار، إضافة إلى 3 كراكات ماصة حاملة تسير ذاتيا هى صلاح الدين وعبور بورسعيد ومكة، كما تمتلك الهيئة كراكة ماصة طاردة ذات حفار قواديس هى الكراكة بركات، ومحطة رفع «المختار» ومحطة شفط «سامى حراز» ضمن أسطول الكراكات.

 

الكراكة الجديدة مهاب مميش
الكراكة الجديدة مهاب مميش

 

الكراكة مهاب مميش ضمن أسطول هيئة قناة السويس
الكراكة مهاب مميش ضمن أسطول هيئة قناة السويس

 

الكراكه مهاب مميش
الكراكه مهاب مميش

 

جانب اخر من الكراكة
جانب اخر من الكراكة

 

جانب من الكراكة
جانب من الكراكة

 


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